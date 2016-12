Confira as 10 melhores jogadas da rodada de Natal na NBA

Show na quadra

A rodada especial do dia de Natal foi um prato cheio para os fãs da NBA. No melhor jogo, o Cleveland Cavaliers derrotou o Golden State Warriors por 109 a 108 na reedição da última final com uma cesta decisiva de Kyrie Irving nos últimos segundos. LeBron James teve 31 pontos.

Pouco antes, o Boston Celtics já havia virado sobre o New York Knicks para vencer por 119 a 114 com 27 pontos de Isaiah Thomas. Depois, LaMarcus Aldridge anotou 33 pontos na vitória do San Antonio Spurs sobre o Chicago Bulls por 119 a 100. Russell Westbrook fez 31 e ajudou o Oklahoma City Thunder a derrotar o Minnesota Timberwolves por 112 a 100.

No último jogo da rodada, já na madrugada de segunda-feira no horário brasileiro, ocorreu a maior surpresa. No Staples Center, o Lakers venceu o Clippers no clássico de Los Angeles por 111 a 102 com direito a 19 pontos de Timofey Mozgov e Nick Young.

Os 10 times que jogaram na rodada de Natal da NBA fizeram placares centenários. ¿ Prime Time ZH (@PrimeTimeZH) December 26, 2016

Resultados da NBA neste domingo:

New York Knicks 114-119 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 109-108 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 119-100 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 112-100 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers 111-102 Los Angeles Clippers

*ZHESPORTES