Miami Heat aposenta o número 32 em homenagem a Shaquille O'Neal

Foto: Issac Baldizon / NBAE via Getty Images/AFP

Shaq se emocionou em homenagem feita pelo Heat Foto: Issac Baldizon / NBAE via Getty Images/AFP

O torcedor do Miami Heat teve uma noite especial nesta quinta-feira. A American Airlines Arena recebeu uma homenagem ao pivô Shaquille O'Neal, que teve o número 32 aposentado pelo time da Flórida. De quebra, o Heat derrotou outro time que marcou a carreira de Shaq, o Los Angeles Lakers, por 115 a 107.

Shaq deixou o Lakers em 2004 a caminho do Heat e, dois anos depois, ajudou o time a conquistar o primeiro título da NBA na sua história.

— Eu disse que prometia que iria trazer um título para cá. E nós fizemos — disse O'Neal durante a cerimônia.

Em 2006, o Heat era liderado pelo jovem Dwayne Wade, mas a experiência e o domínio de garrafão de Shaq foram determinantes para a conquista.

— Ele mudou a direção do nosso time. Trouxe absoluta legitimidade para a nossa franquia. E quando nós ganhamos o campeonato, isso nos levou a outro nível. Ele merece a homenagem de ter seu número pendurado no teto. Não é apenas por respeito, é pelo que ele fez por nós — disse Pat Riley, presidente do Heat.

Camisa de O'Neal ficará eternizada na American Airlines Arena Foto: Issac Baldizon / NBAE via Getty Images/AFP

O'Neal, que já teve o número 34 aposentado pelo Los Angeles Lakers, tornou-se apenas o 12° jogador na história da NBA a receber a homenagem por dois times diferentes — um deles é Michael Jordan, que teve o número 23 aposentado pelo Heat mesmo sem nunca ter jogado na equipe.

Jogadores com números aposentados por mais de um time:

Wilt Chamberlain – #13 (Sixers/Warriors/Lakers)

Oscar Robertson – #1 (Bucks), #14 (Kings)

Kareem Abdul-Jabbar – #33 (Bucks/Lakers)

Pete Maravich – #7 (Jazz/Hornets)

Julius Erving – #32 (Nets), #6 (Sixers)

Earl Monroe – #15 (Knicks), #10 (Wizards)

Charles Barkley – #34 (Sixers/Suns)

Michael Jordan – #23 (Bulls/Heat)

Nate Thurmond – #42 (Cavs/Warriors)

Bob Lanier – #16 (Pistons/Bucks)

Clyde Drexler – #22 (Blazers/Rockets)

Shaquille O¿Neal – #34 (Lakers), #32 (Heat)

