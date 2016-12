NBA tem rodada especial com cinco jogos no Natal

Presente para os fãs

Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP / Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP

Em Cleveland, Cavaliers e Warriors reeditam a última decisão Foto: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP / Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP

A NBA tem uma rodada especial neste domingo de Natal. Como já é tradição, a liga marcou grandes jogos para o dia 25 de dezembro e terá uniformes especiais para comemorar a data.

O melhor jogo do dia é a reedição da última final entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. A rodada começa às 15h, com um duelo da Conferência Leste entre os tradicionais New York Knicks e Boston Celtics no Madison Square Garden.

O último jogo vai ser só à 1h30min de segunda (ainda Natal no horário americano). Os dois rivais de Los Angeles, Lakers e Clippers, enfrentam-se no Staples Center.

Rodada de Natal na NBA:

15h New York Knicks x Boston Celtics (ESPN)

17h30min Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors (ESPN)

20h San Antonio Spurs x Chicago Bulls (ESPN)

23h Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves (ESPN+)

1h30min Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers



