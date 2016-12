Opinião

A NFL chegou à reta final. No domingo, ocorrem todos os 16 jogos da semana 17, a última da temporada regular. Wendell Ferreira, do Prime Time, e Renan Jardim, do blog Touchdown Gaúcha, falam sobre o que está em disputa.

Leia mais:

Quatro times brigam por duas vagas restantes nos playoffs da NFL

Confira as chances de classificação aos playoffs antes da semana 17

Relembre grandes nomes dos esportes americanos que se aposentaram em 2016

*ZHESPORTES e RÁDIO GAÚCHA