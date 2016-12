Prime Time Responde: o que cada time precisa melhorar para ter sucesso nos playoffs?

Opinião

Com Tom Savage, Texans terá problemas no ataque aéreo

Com Tom Savage, Texans terá problemas no ataque aéreo Foto: Bob Levey / Getty Images/AFP

@PrimeTimeZH Aaron Rodgers tem chances de ser MVP levando os Packers aos playoff ¿ Junior (@eududujr) December 26, 2016

Chance ele tem, sim. Mas não acredito que vá ser porque o início de temporada dele e do Packers não foi tão bom. O meu voto para MVP é o Matt Ryan, que foi mais consistente e também foi muito prolífico.



@PrimeTimeZH fala-se muito da OL do Cowboys como a melhor da liga, mas quais outras tu destacaria junto desta como as melhores? ¿ Cássio REI DE COPAS (@cassioar) December 27, 2016

A linha ofensiva do Packers é muito boa. Apesar da capacidade do Aaron Rodgers em fugir do pocket, o tempo que ele demora com a bola na mão exige muito. As linhas Eagles, Raiders e Titans também são muito boas. Sobre o Titans, é importante destacar que a adição do Jack Conklin via draft foi bastante importante.



@PrimeTimeZH cite o que cada equipe classificada aos Playoffs da NFL precisa melhorar para chegar ao SuperBowl. ¿ Bruno Zuanazzi (@bzuanazzi) December 27, 2016

Já classificados:

New England Patriots — a defesa aérea não é das melhores, mas é um time bastante equilibrado.

Oakland Raiders — jogo corrido vai ter que suprir a carência do Derek Carr.

Pittsburgh Steelers — a defesa em geral deixa a desejar.

Houston Texans — ataque aéreo (e vai ser complicado corrigir).

Kansas City Chiefs — Travis Kelce tem sido o grande alvo. O time precisa mais dos wide receivers.

Miami Dolphins — o ataque aéreo precisa de mais consistência.

Dallas Cowboys — a defesa contra o jogo corrido tem sido um problema sério.

Atlanta Falcons — a secundária é muito frágil.

Seattle Seahawks — a linha ofensiva é uma das piores da NFL.

New York Giants — Eli Manning tem jogado mal. Ataque vai precisar produzir bem mais.

Na disputa:

Green Bay Packers — a secundária é jovem e foi muito inconsistente ao longo da temporada.

Detroit Lions — o ataque terrestre não consegue ser sólido. A secundária também apresenta algumas fragilidades.

Washington Redskins — o ataque produz bem, mas a defesa cede muitos pontos.

Tampa Bay Buccaneers — tarde demais. A chance matemática não passa disso. Está fora.

@PrimeTimeZH Raiders pode surpreender nos playoff mesmo sem Derick Carr? ¿ Junior (@eududujr) December 27, 2016

A lesão do Derek Carr é um golpe forte para o Raiders. Geralmente, um time vai até onde o quarterback pode levá-lo. Mesmo quando a defesa é dominante, temos visto bons quarterbacks nos times campeões _ como Russell Wilson e Peyton Manning com Seahawks de 2013 e Broncos de 2015. Não imagino que o Raiders esteja pronto para vencer com Matt McGloin, por mais que ele não seja exatamente um reserva ruim.



@primetimezh Os Steelers vem jogando bem a um tempo, seria surpresa ganharem a AFC ou já é esperado? Sem desmerecer os outros! ¿ Thiago Luiz (@th_trigo) December 28, 2016

Eu esperava até mais do Steelers. É um dos ataques mais poderosos da NFL. Mas talvez o time ainda não seja sólido o suficiente. Vamos ver se será suficiente.



@wendellfp@PrimeTimeZH Eu tenho uma dúvida... o que é classificação pros playoffs? ¿ Cristiano Bretas (@CristianoBNG) December 28, 2016

Pergunte ao Tom Coughlin.



@PrimeTimeZH projetando na semi final de conferencia Chiefs e Raiders em Oakland, quem seria favorito? ¿ peska (@peskax) December 28, 2016

O Chiefs ganhou duas vezes do Raiders com o Derek Carr na temporada regular. Nos playoffs, sem o Carr, é impossível não apontar o Chiefs como favorito, mesmo se o jogo for em Oakland.



@PrimeTimeZH oi. O @MiamiDolphins vai ganhar de quanto o seu jogo de wildcard? Hahahaha ¿ Mauricio. (@mauridallagnol) December 28, 2016

Adam Gase é um gênio.



