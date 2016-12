Running back do Tampa Bay Buccaneers pega quatro jogos de suspensão por doping

Fora

Doug Martin, running back do Tampa Bay Buccaneers, foi suspenso pela NFL por violar a política de drogas da liga. O anuncio foi feito na tarde desta quarta-feira. O jogador teria usado "adderall", um remédio utilizado para controlar casos graves de depressão.

Ainda na tarde desta quarta-feira, Martin publicou uma nota e afirmou que entrará em uma clinica de reabilitação:

– Fui notificado na semana passada sobre os quatro jogos de suspensão que recebi. Minha primeira decisão foi de recorrer. Mas, conversando com pessoas próximas, inclusive meu técnico (Dirk) Koetter, resolvi abrir mão de recorrer e começar imediatamente o tratamento – disse.

No começo da temporada, o atleta perdeu seis jogos após sofrer lesão na Semana 2 no jogo contra o New Orleans Saints. O Buccaneers ainda tem chances ir aos playoffs, porém, precisa vencer o Panthers na última rodada e torcer para outros seis resultados:

*Vitória do Cowboys sobre o Eagles

*Vitória do Titans sobre o Texans

*Vitória do Colts sobre o Jaguars

*Vitória do 49ers sobre o Seahawks

*Empate entre Redskins e Giants

*Vitória do Lions sobre o Packers

