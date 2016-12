Vitória do Browns, três novos classificados e lesões: a véspera de Natal na NFL

Semana 16

Com o Natal neste domingo, a NFL antecipou a maior parte dos jogos da semana 16 para o sábado. Foram 12 jogos na véspera de Natal, e o domingo terá apenas duas partidas.

Browns finalmente vence uma na temporada

Foto: Jason Miller / Getty Images/AFP

O Cleveland Browns não será o segundo time na história da NFL a terminar 0-16 — a "honraria" segue exclusiva do Detroit Lions de 2008. Com o melhor jogo de Robert Griffin III desde a saída do Washington Redskins, o Browns venceu o San Diego Chargers por 20 a 17.

O dia foi realmente bom para o Browns porque, além de vencer, o time viu o San Francisco 49ers também bater o Los Angeles Rams. Com isso, segue em Cleveland, por enquanto, a primeira escolha do draft de 2017.

O lado ruim é que RG3 sofreu uma concussão durante o jogo. Por isso, o reserva Cody Kessler terminou a partida. Ainda não se sabe quem jogará no domingo que vem contra o Pittsburgh Steelers.

Dia de lesões graves para jovens

Foto: Thearon W. Henderson / Getty Images/AFP

O Oakland Raiders até venceu o Indianapolis Colts por 33 a 25, mas os motivos para comemorar pararam por aí. O quarterback Derek Carr sofreu uma fratura na fíbula e está fora da temporada. Por isso, o time, que vai aos playoffs pela primeira vez desde 2002, terá que jogar com o reserva Matt McGloin.

Outro quarterback jovem sofreu a mesma lesão de Carr. Marcus Mariota quebrou a perna na surpreendente derrota do Tennessee Titans para o Jacksonville Jaguars por 38 a 17. Para completar o domingo ruim, a vitória do Houston Texans sobre o Cincinnati Bengals confirmou o título de divisão para os texanos. Assim, o Titans está eliminado. Os times ainda se enfrentam no próximo domingo — e Matt Cassel será o titular da equipe de Nashville.

Uma lesão de menos impacto para o time, mas ainda assim grave, foi para o wide receiver Tyler Lockett. O recebedor do Seattle Seahawks também quebrou a perna e não joga mais nesta temporada. O time perdeu para o Arizona Cardinals por 34 a 31, mas já está classificado.

Os novos garantidos nos playoffs

Foto: Bob Levey / Getty Images/AFP

O sábado foi bom para três times que se garantiram na pós-temporada. O New York Giants nem precisou entrar em campo para isso. O time, que já havia perdido para o Philadelphia Eagles na quinta, garantiu a classificação como wild card com a derrota do Tampa Bay Buccaneers para o New Orleans Saints.

Também na Conferência Nacional, a divisão sul tem um novo campeão. O Atlanta Falcons bateu o Carolina Panthers por 33 a 16, fora de casa, e confirmou o título da divisão e a classificação.

Na Conferência Americana, o novo campeão de divisão é uma repetição do ano passado. Com Tom Savage como quarterback e em um jogo tecnicamente fraco, o Houston Texans bateu o Cincinnati Bengals por 12 a 10 e conquistou a divisão sul, eliminando os rivais Tennessee Titans e Indianapolis Colts.

A rodada, que ainda tem três jogos entre domingo e segunda, pode garantir outros times na pós-temporada.

O Pittsburgh Steelers conquista a AFC Norte se vencer o Baltimore Ravens. Se o Kansas City Chiefs passar pelo Denver Broncos, garante vaga como wild card, elimina o rival e ainda leva junto para os playoffs o Miami Dolphins. Na segunda, o Detroit Lions garante pelo menos um lugar como wild card se derrotar o Dallas Cowboys.

Resultado da quinta-feira:

Philadelphia Eagles 24-19 New York Giants

Resultados deste sábado:

Buffalo Bills 31-34 Miami Dolphins

Carolina Panthers 16-33 Atlanta Falcons

Chicago Bears 21-41 Washington Redskins

Cleveland Browns 20-17 San Diego Chargers

Green Bay Packers 38-25 Minnesota Vikings

Jacksonville Jaguars 38-17 Tennessee Titans

New England Patriots 41-3 New York Jets

Oakland Raiders 33-25 Indianapolis Colts

Los Angeles Rams 21-22 San Francisco 49ers

New Orleans Saints 31-24 Tampa Bay Buccaneers

Seattle Seahawks 31-34 Arizona Cardinals

Houston Texans 12-10 Cincinnati Bengals

Jogos deste domingo:

19h30min Pittsburgh Steelers x Baltimore Ravens (ESPN+)

23h30min Kansas City Chiefs x Denver Broncos (ESPN e Esporte Interativo)

Jogo de segunda-feira:

23h30min Dallas Cowboys x Detroit Lions (ESPN)



