Durante os playoffs, troféu do Super Bowl é atração no Brasil

Tour

O Troféu Vince Lombardi, dado anualmente ao campeão do Super Bowl, está em tour pelo Brasil. Desta sexta-feira até domingo, o símbolo mais significativo do futebol americano estará exposto no Morumbi Shopping. As visitações ocorrem das 10h às 22h.

A visita é parte do Visa Super Bowl Trophy Tour — a entrada é gratuita. No dia 5 de fevereiro, a taça estará em Houston para ser entregue ao campeão do Super Bowl 51 — oito times ainda estão na briga.

*ZHESPORTES