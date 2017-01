Finais de conferência da NFL são definidas com grandes quarterbacks em campo

Últimos passos

O final de semana definiu, nos Estados Unidos, os quatro finalistas de conferência da NFL — o último passo antes do Super Bowl 51, que será em 5 de fevereiro, em Houston. New England Patriots e Pittsburgh Steelers (na Conferência Americana); Atlanta Falcons e Green Bay Packers (na Conferência Nacional) disputarão as vagas na decisão do futebol americano profissional.

As decisões contarão com quatro dos melhores quarterbacks em atividade: Tom Brady, Ben Roethlisberger, Matt Ryan e Aaron Rodgers.

Conferência Americana

Foto: Jim Rogash / Getty Images/AFP

No sábado, o New England Patriots sofreu no início, mas impôs seu jogo no segundo tempo para vencer o Houston Texans com certa tranquilidade por 34 a 16.

Será a 11ª aparição do técnico Bill Belichick e do quarterback Tom Brady na final da AFC — um recorde absoluto, já que nenhuma dupla foi a mais de seis decisões. É a sexta aparição consecutiva do Patriots no jogo que vale vaga no Super Bowl.

Foto: Jamie Squire / Getty Images/AFP

No domingo, na partida que fechou as semifinais, o Pittsburgh Steelers foi a Kansas City e eliminou o Chiefs, do brasileiro Cairo Santos, mesmo sem marcar nenhum touchdown.

Com seis field goals do kicker Chris Boswell, o Steelers fez 18 pontos. Enquanto isso, o Chiefs fez dois touchdowns e um field goal — o time até tentou a conversão de dois pontos para empatar no fim, mas não foi bem-sucedido e ficou pelo caminho.

O título da Conferência Americana ficará mais uma vez entre Tom Brady e Ben Roethlisberger. Os dois e Peyton Manning venceram a conferência em 13 das últimas 14 temporadas — a exceção foi 2012, quando o vencedor foi Joe Flacco com o Baltimore Ravens.

Conferência Nacional

Foto: Streeter Lecka / Getty Images/AFP

No sábado, o Atlanta Falcons mostrou todo o seu poderio ofensivo para derrotar a forte defesa do Seattle Seahawks por 36 a 20. O grande nome do jogo foi Matt Ryan, candidato a jogador mais valioso da temporada.

O time de Atlanta voltou à decisão da NFC pela primeira vez desde 2012, quando perdeu para o San Francisco 49ers. A única vez que a equipe foi ao Super Bowl foi em 1998, quando perdeu para o Denver Broncos de John Elway.

Foto: Joe Robbins / Getty Images/AFP

O domingo reservou um jogo histórico para os fãs do futebol americano. O Green Bay Packers derrotou o Dallas Cowboys fora de casa por 34 a 31 com um field goal de Mason Crosby no último segundo.

O Packers chegou a abrir 18 pontos de vantagem sob o comando de Aaron Rodgers. Mas o Cowboys, liderado pelos novatos Dak Prescott e Ezekiel Elliott, conseguiu o empate. Nos minutos finais, os times trocaram field goals de mais de 50 jardas.

Nos últimos segundos, Rodgers fez um passe de 36 jardas para Jared Cook e colocou Crosby em posição de ganhar o jogo. Ele chutou e definiu a oitava vitória seguida do time de Green Bay, que vai para a final da NFC pela segunda vez em três anos e tenta chegar ao Super Bowl pela primeira vez desde a temporada 2010.

Calendário das finais de conferência:

18h05min Atlanta Falcons x Green Bay Packers (NFC; ESPN e EI)

21h40min New England Patriots x Pittsburgh Steelers (AFC; ESPN e EI)

