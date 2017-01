Hora do mata-mata na NFL: saiba o funcionamento dos playoffs e como chegam as equipes no wild card

Bola oval

Restam apenas 12 times na luta para chegar ao Super Bowl LI, em 5 de fevereiro. No último domingo, 16 partidas fecharam a temporada regular da NFL, a liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos. New England Patriots (14 vitórias e 2 derrotas) e Dallas Cowboys (13 vitórias e 3 derrotas) tiveram as melhores campanhas e entram em vantagem nos playoffs. Kansas City Chiefs, do kicker brasileiro Cairo Santos, e Atlanta Falcons também avançaram automaticamente para as semifinais de conferência.

Leia mais:

Prime Time Responde: o que cada time precisa melhorar para ter sucesso nos playoffs?

Vice-líder em sacks da temporada, Robert Mathis anuncia a sua aposentadoria



Neste final de semana, oito times dão a largada à pós-temporada disputam as últimas quatro vagas em uma rodada de wild card. No sábado, às 19h30min, Oakland Raiders, que não chegava a esta rodada da competição desde 2002, enfrenta o Houston Texans, que tenta ser o primeiro time a jogar um Super Bowl em casa. Mais tarde, às 23h30min, é a vez de o Seattle Seahawks receber, no Century LinkField, um dos estádios mais barulhentos da NFL, o Detroit Lions, que tenta ir ao Super Bowl pela primeira vez na história. O domingo começa com o Steelers e Dolphins e termina com o Green Bay Packers jogando em casa contra o New York Giants no Lambeau Field.



Como funcionam os playoffs

Os 32 times da NFL são separados em duas conferências – Americana e Nacional. Cada conferência tem quatro divisões – Norte, Sul, Leste e Oeste. Vão para os playoffs, em cada conferência, os quatro campeões de divisão e os dois melhores não-campeões.

Os quatro campeões de divisão são os cabeças de chave 1, 2, 3 e 4, de acordo com as campanhas. Os não-campeões ocupam as vagas 5 e 6 – mesmo que, eventualmente, tenham campanhas superiores a algum campeão de divisão. Os dois campeões de divisão com melhor campanha avançam direto para as semifinais de conferência.

Na rodada de wild card – uma espécie de repescagem –, o terceiro enfrenta o sexto, enquanto o quarto pega o quinto colocado.Os confrontos até as finais de conferência são em jogos únicos, e o mandante é o time com melhor posicionamento na chave (não necessariamente o que tem melhor campanha).



O CONFRONTOS – WILD CARD

SÁBADO

9h30min – Texans x Raiders

Provavelmente seja uma partida sem muitos lançamentos por parte do Raiders, com a equipe forçando o jogo terrestre no NRG Stadium. Isso porque o time perdeu seu quarterback titular na semana 16 da temporada regular em um jogo contra o Dallas Cowboys. O Oakland Raiders vai ter de ir a Houston, a casa do Superbowl 51, com o calouro Connor Cook, já o Texans busca ser o primeiro time a decidir a grande final do maior campeonato de futebol americano do mundo em casa.

23h30min – Seahawks x Lions

O quarterback do Seattle Seahawks, Russell Wilson, começou mal a competição por causa de uma lesão no tornozelo que sofreu ainda na segunda partida. Aos poucos, o jogador se recuperou a e equipe cresceu no final da temporada regular. Vai enfrentar em casa o Detroit Lions, que na última rodada perdeu um jogo crucial para o Green Bay Packers e agora terá de enfrentar um adversário mais difícil nesta rodada de wild card. Além disso, o retrospecto é amplamente favorável à equipe de Seattle, que não perde em casa a nove jogos de playoffs. Já o Lions está a 25 anos sem vencer um jogo de pós- temporada.

DOMINGO

16h – Steelers x Dolphins

O Steelers poupou vários jogadores como o quarterback Ben Roethlisberger, o running back Le'Veon Bell e o wide receiver Antonio Brown contra o fraco e eliminado Cleveland Browns – que acabou ficando com a primeira escolha do draft em 2017. Jogadores que vão chegar descansados para a partida em casa contra o Miame Dolphins, que não terá seu quarterback titular, Ryan Tannehill, e terá de ir a Pittsburgh com o reserva Matt Moore

19h25min – Packers x Giants

A última vez que o Giants foi ao playoffs, ficou com o título do Super Bowl, em 2012, ainda com o quarterback Eli Manning. Será um confronto entre o ataque do Packers contra a defesa do Giants em um frio colossal no Estado de Wisconsin – a previsão é de -10°C no Lambeau Field. Com vários jogadores lesionados, o começo de temporada do Green Bay não foi dos melhores, porém o final empolgou. A equipe venceu os últimos seis jogos da temporada regular com o quarterback Aaron Rodgers como líder em passes para touchdown da liga – foram 40 no total.

O Esporte Interativo e a ESPN anunciam transmissão de todos os jogos.

*ZHESPORTES