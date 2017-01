Jogador da MLB visita clube de beisebol de Porto Alegre

Craque

Já pensou em conhecer o Neymar? Ou o Messi? Ainda: ou Cristiano Ronaldo? É o sonho de todo apaixonado por futebol. Entretanto, quem um amante de beisebol gostaria de conhecer? A resposta provavelmente seria Miguel Cabrera, o venezuelano que faz história na Major League Baseball (MLB), nos EUA. E esta oportunidade dos sonhos foi aproveitada pelo Farrapos, equipe amadora de beisebol Porto Alegre, nesta terça-feira.

Leia mais:

Philip Rivers estaria descontente com ida para LA e entra na mira do 49ers

Trio comanda, Warriors domina e vence o Cavaliers

David Ortiz reafirma aposentadoria: "Meu tempo como jogador expirou"



– Cabrera é um dos melhores jogadores da Major League e um exemplo para todos. Conhecê-lo foi incrível. Não imaginávamos que um jogador do nível dele viesse até aqui – disse o advogado Felipe Bruce, 32 anos, atleta do Farrapos.

Muchas Gracias Miguel Cabrera!!! Foi demais!!!!



Thank you Miguel Cabrera #24 for an unforgettable day!!!... https://t.co/aK9buZetBy — Farrapos Beisebol (@FarraposBC) 17 de janeiro de 2017

Cabrera retribuiu o carinho com autógrafos e pousou para fotos ao lado dos fans.

– É um prazer muito grande saber que há pessoas que admiram meu trabalho e praticam o esporte por aqui. Espero que essa ação possa contribuir para que a modalidade cresça – disse o atleta.

A ação foi promovida pela Neugebauer, fabricante de chocolates do Rio Grande do Sul. A empresa quer ampliar e consolidar ainda mais sua atuação no mercado internacional. O próximo passo na expansão será os EUA. Para isso conta com uma parceria de peso. O tradicional Bib¿s será produzido com a marca Tidbits, do astro e multicampeão do beisebol Miguel Cabrera.

Foto: Divulgação / Divulgação

Cabrera e sua comitiva chegaram ao Brasil na segunda-feira para visitar a fábrica de chocolate da Neugebauer, em Arroio do Meio, e conferir a produção da exclusiva linha de produtos. Na terça-feira, ele participou da convenção de vendas da empresa, mas ainda pela manhã recebeu a equipe do Farrapos para fotos, autógrafos e um bate-papo sobre o esporte.

Miguel Cabrera é venezuelano e atua como primeira e terceira base do Detroit Tigers na Major League Baseball (MLB). Desde sua estreia, em 2003, Cabrera coleciona títulos. O maior deles é a Triple Crown, coroação que é concedida ao jogador com os maiores níveis de aproveitamento do beisebol e que há 45 anos nenhum outro atleta conseguiu conquistá-la. Ainda foi considerado por duas vezes o jogador mais valioso da Liga Americana (AL), foi quatro vezes campeão em rebatidas da AL e onze vezes convocado para o Jogo das Estrelas da Major League Baseball.

*ZHESPORTES