Manziel diz que treina de cinco a seis vezes por semana para voltar à NFL

Focado?

Considerado uma das grandes decepções recentes da NFL, Johnny Manziel quer uma nova chance. Apesar de ter acumulado problemas extracampo em seus dois anos no Cleveland Browns, o polêmico jogador disse que treina de cinco a seis vezes por semana para tentar ganhar uma nova chance.

— Cara, estou bem. Treinando, indo bem — disse, em entrevista ao site TMZ.

Considerado um dos melhores quarterbacks da história do futebol americano universitário, Manziel ficou no Browns entre 2014 e 2015 após ser selecionado na primeira rodada do draft. No entanto, a sequência de polêmicas fez o time cortá-lo. Ele ficou sem time durante a temporada 2016.

Em dois anos, Manziel apareceu em 14 jogos — oito como titular. Ele completou 57,8% dos passes, teve 1.675 jardas, sete touchdowns e cinco interceptações, além de correr para 259 jardas e um touchdown.

*ZHESPORTES