Oito melhores times da temporada brigam por vagas nas finais de conferência na NFL

Os oito melhores times da temporada do futebol americano profissional dos Estados Unidos entram em campo neste final de semana para determinar os quatro finalistas de conferência da NFL — os passos derradeiros na caminhada até o Super Bowl, marcado para o dia 5 de fevereiro, em Houston. Pela primeira vez desde 2011, todos os campeões de divisão que entraram em campo venceram seus jogos na primeira rodada dos playoffs e, com isso, juntam-se a New England Patriots, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys e Atlanta Falcons, que tiveram folga como os dois melhores classificados e avançaram automaticamente.

Cada conferência terá um jogo no sábado e outro no domingo. Todos os duelos são repetições de confrontos que já ocorreram na temporada regular.

A rodada divisional começa às 19h35min de sábado, quando o Atlanta Falcons recebe o Seattle Seahawks. O time da Geórgia tem um dos melhores ataques da temporada e é comandado por Matt Ryan, um dos favoritos ao prêmio de jogador mais valioso do ano. Enquanto isso, o Seahawks aposta na sua defesa e no talento de Russell Wilson para chegar mais uma vez à final de conferência — seria a terceira vez em quatro anos. Na etapa anterior, o time de Seattle derrotou o Detroit Lions.

Também no sábado, mas na Conferência Americana, o favorito New England Patriots, de Tom Brady, pega o azarão Houston Texans, que eliminou o Oakland Raiders na fase anterior — o time texano foi beneficiado pela lesão do quarterback Derek Carr, do Raiders. O jogo é às 23h15min.

O domingo começa com duas sensações. O melhor time da NFC na temporada, o Dallas Cowboys, recebe o Green Bay Packers às 19h40min. Enquanto o Cowboys é comandado por uma forte linha ofensiva e pelos novatos Dak Prescott e Ezekiel Elliott, o Packers aposta todas as suas fichas no quarterback Aaron Rodgers.

A rodada fecha com um brasileiro em campo às 23h20min. O kicker Cairo Santos vai para a segunda pós-temporada de sua carreira pelo Kansas City Chiefs, time de segunda melhor campanha na AFC. Por isso, a equipe recebe o Pittsburgh Steelers e seu poderoso trio ofensivo formado por Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell e Antonio Brown.

Todos os jogos terão transmissão da ESPN e do Esporte Interativo.

O destaque de cada time

New England Patriots

Jogador: Tom Brady

Posição: quarterback

Dado: 28 touchdowns e duas interceptações na temporada

Houston Texans

Jogador: Jadeveon Clowney

Posição: pass rusher

Dado: primeira escolha do draft de 2014

Kansas City Chiefs

Jogador: Eric Berry

Posição: safety

Dado: 77 tackles na temporada regular

Pittsburgh Steelers

Jogador: Le'Veon Bell

Posição: running back

Dado: 157 jardas totais por jogo (líder da NFL)

Atlanta Falcons

Jogador: Matt Ryan

Posição: quarterback

Dado: 4.944 jardas na temporada regular

Seattle Seahawks

Jogador: Russell Wilson

Posição: quarterback

Dado: aparição nos playoffs nos cinco anos de carreira

Dallas Cowboys

Jogador: Ezekiel Elliott

Posição: running back

Dado: 1.631 jardas terrestres (líder da NFL)

Green Bay Packers

Jogador: Aaron Rodgers

Posição: quarterback

Dado: 22 touchdowns e nenhuma interceptação nos últimos oito jogos

Semifinais de conferência da NFL

Sábado

19h35min Atlanta Falcons x Seattle Seahawks (NFC; ESPN e EI)

23h15min New England Patriots x Houston Texans (AFC; ESPN e EI)

Domingo

19h40min Dallas Cowboys x Green Bay Packers (NFC; ESPN e EI)

23h20min Kansas City Chiefs x Pittsburgh Steelers (AFC; ESPN e EI)

*ZHESPORTES