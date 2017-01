Philip Rivers estaria descontente com ida para Los Angeles e entra na mira do 49ers

No mercado

A ida do Chargers para Los Angeles pode ter um impacto direto dentro de campo para a equipe. Identificado com San Diego e sem interesse em ir para LA, o quarterback Philip Rivers pode forçar uma saída. Segundo o jornalista David Barclay, o San Francisco 49ers seria um potencial interessado.

Per source, #Chargers QB Phillip Rivers is not interested in a move to LA, and #49ers are interested suitors. ¿ David J. Barclay III (@DjamesIII) January 17, 2017

Rivers chegou a afirmar no ano passado que não jogaria em Los Angeles. Neste ano, quando a realocação foi confirmada, voltou atrás e disse que, apesar do amor por San Diego, defenderia o time na nova cidade.

Ele tem contrato com o Chargers até 2019. Pela estrutura do vínculo, o time de Los Angeles ainda teria um impacto de US$ 18 milhões com a troca — valor que seria acelerado e levado em conta integralmente para a temporada 2017. Enquanto isso, o 49ers pagaria US$ 14 milhões em 2017, US$ 15 milhões em 2018 e US$ 16 milhões em 2019.



O quarterback tem uma cláusula que impede trocas sem o seu consentimento — mas, neste caso, ele seria o responsável por incentivar a negociação.

Philip Rivers foi draftado pelo New YOrk Giants com a quarta escolha do draft de 2004, mas imediatamente trocado para o Chargers no negócio que levou Eli Manning a Nova York. Depois de ficar dois anos na reserva de Drew Brees, assumiu a titularidade em 2006, quando Brees foi para o New Orleans Saints. Desde então, ele foi titular em todas as partidas da equipe e levou o Chargers a cinco aparições nos playoffs.



