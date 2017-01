Prime Time Responde: quem deve ser a primeira escolha do draft?

Opinião

@PrimeTimeZH Denver precisa de um Up ofensivo. O Wade Phillips fica? O contrato dele acabou. — Filipi Ramalho Abreu (@maik_ramalho) January 11, 2017

O Wade Phillips será o coordenador defensivo do Rams. Aliás, grande contratação. A defesa do Broncos vai ser comandada de verdade pelo técnico Vance Joseph, que tem um background defensivo. O coordenador será o Joe Woods, que era técnico de defensive backs e foi promovido. Sobre o up ofensivo, o coordenador será o Mike McCoy, que volta depois de quatro temporadas como técnico do Chargers. Parece ser uma comissão técnica consistente para dar suporte a um técnico novato.

@PrimeTimeZH qual a chance do raiders fazer outra boa temporada? — Loan (@Nolezaria) January 10, 2017

É bastante grande. Não só uma, como várias. O time teve um crescimento sustentável, através do draft. Tem talentos jovens dos dois lados da bola, como Derek Carr, Amari Cooper e Khalil Mack. Além disso, o Jack Del Rio é um excelente treinador. Não me surpreenderia se o time dominasse a AFC Oeste até o fim da década.

@PrimeTimeZH Mo Claiborne vai jogar contra os Packers? — Raul Guaraná(13-3)? (@raul_guarana) January 10, 2017

Aparece como questionável no reporte de lesionados, mas a tendência é que jogue.

@PrimeTimeZH Será que agora vai? — Cristiano Bretas (@CristianoBNG) January 10, 2017

Não gostei da contratação do Doug Marrone. Ele já não fez um trabalho muito bom no Bills, e teve pouco tempo como interino para mostrar a evolução que foi apontada pela direção como motivo da contratação. Se a ideia era ter um grande avanço ofensivo, por que não buscar um nome como o Kyle Shanahan? Por outro lado, é interessante a ideia em trazer de volta o Tom Coughlin, ainda que em uma função na qual ele não foi experimentado.

Não adianta ficar draftando quarterbacks enquanto não tiver um time sólido para receber o novato. Por isso, o Browns deve draftar o melhor jogador disponível. Para mim, é o defensive end Myles Garrett. Jonathan Allen também é muito bem cotado. O Browns tem que reforçar as duas linhas antes de qualquer coisa. Depois, como tem espaço no teto salarial, pode até buscar um quarterback no mercado se não achar que Robert Griffin III é suficiente.

