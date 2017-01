Tom Brady deixa de lado favoritismo e projeta jogo difícil contra o Texans

NFL

Tom Brady deixou de lado o favoritismo do New England Patriots para o jogo contra o Houston Texans, válido pela divisional da AFC, neste sábado, às 23h15min.

Na manhã desta segunda-feira, em entrevista para o espn.com dos Estados Unidos, o quarterback projetou um jogo difícil contra o time de Brock Osweiler, que eliminou o Oakland Raiders neste sábado na rodada de wild card.

– Eles (Texans) tem uma baita defesa. Não será nada fácil para a nossa linha ofensiva. Treinamos bem na última semana e temos de levar isso para o jogo de sábado à noite – disse o quarterback.

As equipes se enfrentaram no final de setembro, no Thursday Night Football da semana 3, em Foxborough. Mesmo sem Tom Brady, que ainda cumpria seus quatro jogos de suspensão pelo caso "deflategate", o New England Patriots venceu por 27 a 0. Na ocasião, o quarterback titular do Patriots foi Jacoby Brissett, que, mesmo com o rating de apenas 72.9, conseguiu conduzir a equipe à terceira vitória na competição – Brock Osweiler, do Texans, lançou para 196 jardas.

A outra divisional da AFC será no domingo, às 16h5min, quando o Kansas City Chiefs, do kicker brasileiro Cairo Santos, recebe o Pittsburgh Steelers, que na rodada de wild card venceu o Dolphins.

Pela NFC, no sábado, às 19h35min, o Atlanta Falcons recebe o Seattle Seahawks. No domingo, às 19h40min, o jogo que fecha a rodada de divisional da NFL é entre Green Bay Packers e Dallas Cowboys, no Texas.

