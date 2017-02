Brasileiro Fab Melo, ex-NBA, é encontrado morto em casa

Luto

Brasileiro com breve passagem pelo Boston Celtics, da NBA, o jogador de basquete Fabricio Melo foi encontrado morto em casa na noite deste sábado, em Juiz de Fora (MG). O pivô, popularmente conhecido como Fab Melo, tinha 26 anos. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte.

De acordo com informação do site globoesporte.com, a mãe de Fabrício contou à polícia que o jogador chegou em casa na sexta-feira e foi dormir. Neste sábado, quando foi chamar o filho, ela verificou que ele estava inconsciente e acionou o Samu, que constatou o óbito do atleta.



Natural de Juiz de Fora, Fab Melo iniciou nos Estados Unidos pela Universidade de Syracuse, em Nova York, com grande destaque. Em 2012, ele foi selecionado pelo Boston Celtics na 22ª escolha da primeira rodada do draft. Depois da contratação, ele foi para o Maine Red Claws, equipe filiada que disputa a Liga de Desenvolvimento. Em seguida, o atleta de 2,13m passou por Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks, mas sem êxito. Após os insucessos, jogou pelo Caciques de Humacao, de Porto Rico, e em seguida voltou ao Brasil para defender Paulistano, Liga Sorocabana e Brasília.