Chicago Cubs recebe o Prêmio Laureus de melhor equipe do ano

Oscar do esporte

O Chicago Cubs, que conquistou a Major League Baseball e encerrou um jejum de 108 anos na temporada passada, foi o vencedor da categoria Melhor Equipe do Prêmio Laureus, que teve sua cerimônia realizada nesta terça-feira em Monte Carlo. As informações são do blog Brasil Olímpico, da Rádio Gaúcha.

Depois de duas World Series em 1907 e 1908, o Cubs iniciou a maior seca de títulos de uma equipe esportiva norte-americana na história, que só foi quebrada em 2016 em uma emocionante final diante do Cleveland Indians — que chegou a estar vencendo a série decisiva melhor de sete por 3 a 1.

A seleção brasileira olímpica de futebol, comandada por Rogério Micale, que ficou com o ouro no torneio masculino nos Jogos Olímpicos Rio 2016; a seleção masculina de futebol de Portugal, campeã da Eurocopa; o Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes; a Mercedes, vencedora do Mundial de Fórmula-1; e o Cleveland Cavaliers, que venceu a NBA pela primeira vez na história, eram os outros concorrentes.

