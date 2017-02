Com recorde de Anthony Davis, Oeste vence o All-Star Game da NBA

Histórico

O ala-pivô Anthony Davis foi o grande nome do All-Star Game na noite deste domingo, em Nova Orleans. O jogador atuou na casa do seu time, o Pelicans, e quebrou o recorde de pontuação do jogo das estrelas da NBA. Ele fez 52 pontos e comandou a vitória do Oeste sobre o Leste por 192 a 182.

A partida, que tradicionalmente apresenta defesas de pouca intensidade, seguiu esta tendência com 374 pontos totais na partida. O Leste até começou na frente, mas o Oeste equilibrou as ações e virou a exibição já no segundo quarto. Depois, teve o controle do placar até o fim.

Leia mais:

Kyle Korver chega a 2 mil bolas de três pontos na NBA

Knicks, Lakers e Warriors são as franquias mais valiosas

Oscar Schmidt recebe homenagem do Brooklyn Nets

Anthony Davis teve 52 pontos e 10 rebotes e foi eleito o jogador mais valioso do All-Star Game. MVP dos últimos dois anos, Russell Westbrook teve 41 pontos e sete assistências. Kevin Durant e Stephen Curry anotaram 21 pontos cada.

O destaque do Leste foi Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, com 30 pontos, seguido pelos 23 pontos de LeBron James, além dos 22 pontos e 14 assistências de Kyrie Irving.

O time da Conferência Oeste venceu pelo terceiro ano consecutivo e diminuiu a diferença histórica para o Leste — são 37 vitórias do Leste, contra 29 do Oeste em todos os tempos.

*ZHESPORTES