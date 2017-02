Dirigente do Vikings diz que "faria novamente" troca por Bradford

Atenção ao futuro

O Minnesota Vikings não sabe quando poderá contar com o quarterback Teddy Bridgewater, nem se o jovem conseguirá voltar a jogar futebol americano novamente depois de sofrer uma grave lesão no joelho em agosto do ano passado. Por isso, o general manager Rick Spielman garante que não se arrepende de ter investido na troca por Sam Bradford.

— Tudo está em movimento agora. Vou simplesmente deixar assim. Posso dizer que olhando para trás naquela troca e em nossas outras opções, faria novamente em um milisegundo para ter Sam Bradford em nosso time nas circunstâncias com que lidávamos. Acredito que ele esteja agora no auge de sua carreira — disse Spielman, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.



Dias depois da lesão que tirou Bridgewater da temporada 2016 — e também deve tirá-lo de 2017 —, o Vikings enviou uma escolha de primeira rodada de 2017 e uma escolha de quarta rodada de 2018 ao Philadelphia Eagles para ter Bradford.

Um ano e meio antes, o Eagles enviou ao Los Angeles Rams Nick Foles, uma escolha de quarta rodada em 2015 e uma escolha de segunda rodada em 2016 em troca de Sam Bradford e uma escolha de quinta rodada em 2015.



O Minnesota Vikings iniciou a temporada 2016 com cinco vitórias consecutivas, mas depois venceu apenas três dos últimos 11 jogos. Com 8-8, terminou em terceiro na NFC Norte, atrás de Green Bay Packers e Detroit Lions, e ficou de fora dos playoffs.

Sam Bradford ainda tem contrato com o Vikings até o fim da temporada 2017 e receberá US$ 18 milhões. Teddy Bridgewater também tem seu vínculo até 2017, no valor de US$ 2,1 milhões, mas o time tem a opção do quinto ano. As negociações com ambos os jogadores devem depender da questão física de Bridgewater.

