Gremistas comentam título de Tom Brady e pedem visita na Arena

Ideia

O título de Tom Brady com o New England Patriots no Super Bowl 51 gerou repercussão mundial. No Rio Grande do Sul, torcedores gremistas lembraram de uma declaração feita pelo quarterback em 2013 na qual ele revelou já ter visto jogos do Grêmio pela TV com a esposa, a modelo gaúcha Gisele Bündchen.

No Twitter, alguns torcedores sugeriram ao marketing do Grêmio enviar uma camiseta do clube a Brady e convidá-lo para ver um jogo na Arena.

Alô @Gremio estão esperando o que pra convidar Tom Brady e a @giseleofficial pra ver o Grenal na @todosnaarena — Leonardo Brandt (@leonardobrandt) February 7, 2017

Vamos lá marketing do @Gremio Tom Brady na Arena !!!!!! — Alex Canal (@AlexCanalMusic) February 6, 2017

Brady assiste jogos do Grêmio -> Grêmio penta da Copa do Brasil -> Brady penta do Super Bowl! — Toldo (@tktoldo) February 6, 2017

*ZHESPORTES