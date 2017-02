Magic Johnson será presidente de operações no Los Angeles Lakers

Mudança geral

Na pior fase de sua história, o Los Angeles Lakers decidiu remontar sua diretoria. E o comandante da reconstrução será um ídolo. O ex-jogador Magic Johnson foi anunciado nesta terça-feira como presidente de operações de basquete.

O Lakers demitiu o general manager Mitch Kupchak e o vice-presidente executivo de operações Jim Buss — que segue como um dos sócios da franquia.

— Hoje, tomei uma série de ações que acredito que vão recolocar o Lakers no padrão que o Doutor Jerry Buss demandaria e que os nossos fãs esperam — disse Jeanie Buss, sócia e presidente do Lakers.

— É um sonho que se torna realidade retornar ao Lakers como presidente de operações de basquete e trabalhar perto de Jeanie Buss e da família Buss. Desde 1979, tenho sido parte da Nação Laker e sou apaixonado por esta organização. Farei todo o possível para construir uma cultura vencedora dentro e fora da quadra. Temos um grande técnico em Luke Walton e bons jovens jogadores. Vamos trabalhar incansavelmente para recolocar o Los Angeles Lakers como campeões da NBA — disse Magic, em entrevista ao site oficial do time.



Segundo maior campeão da história da NBA, com 16 títulos, o Lakers não se classificou aos playoffs nas últimas três temporadas e já está virtualmente eliminado neste ano. Nos últimos dois campeonatos, o time acumulou as piores campanhas de sua história.

Em 2015/2016, o Lakers teve apenas 17 vitórias e 65 derrotas, com a pior campanha da Conferência Oeste e a segunda pior de toda a liga. Nesta temporada, o time já tem 19 vitórias e 39 derrotas — uma evolução que contou com o crescimento dos jovens D'Angelo Russell e Julius Randle, além da entrada do novato Brandon Ingram. Mesmo assim, o time tem a segunda pior campanha do Oeste e a terceira pior da NBA, à frente apenas de Brooklyn Nets e Phoenix Suns.

Magic Johnson é considerado um dos maiores jogadores da história do Lakers. Ele teve duas passagens pelo time — de 1979 a 1991 e em 1996 —, intervaladas por uma aposentadoria forçada em função da descoberta do vírus HIV. Ele foi campeão da NBA cinco vezes, foi eleito o jogador mais valioso da liga três vezes e das finais outras três, além de ter 12 aparições no All-Star Game.

