Minnesota Vikings não exerce opção, e Adrian Peterson vira agente livre na NFL

No mercado

Uma era se encerrou no Minnesota Vikings nesta terça-feira. Depois de 10 temporadas, o time decidiu não exercer a opção no contrato do running back Adrian Peterson. Com isso, o corredor se tornará um agente livre no dia 9 de março e poderá negociar com qualquer equipe.

O Vikings poderia exercer a opção e ter AP em 2017 por US$ 18 milhões — US$ 11,75 milhões em base salarial, US$ 6 milhões em bônus de elenco e US$ 250 mil em bônus de treinos. No entanto, a queda de produtividade e as recentes lesões fizeram o time abrir mão do acordo.



Leia mais:

Quais as alternativas do Redskins com o quarterback Kirk Cousins

Steelers assina novos contratos com Antonio Brown e Le'Veon Bell

Dirigentes da NFL acreditam que Garoppolo será trocado pelo Patriots

A decisão não quer dizer, necessariamente, que Peterson deixará o Vikings. Ele pode negociar um novo contrato com o time de Minnesota — algo que não é provável, já que ele deve ter ofertas mais lucrativas no mercado.



— Adrian é uma parte importante da organização Minnesota Vikings. Vamos continuar a ter conversas com os representantes dele e deixar em aberto nossas futuras opções enquanto determinamos o que é melohr para as duas partes no futuro — disse Rick Spielman, general manager do time.



Adrian Peterson foi draftado pelo Vikings com a sétima escolha de 2007. Desde então, ele liderou o time a quatro aparições nos playoffs. O running back foi eleito o jogador mais valioso da NFL na temporada 2012, quando correu 2.097 jardas. Ele foi eleito para o Pro Bowl sete vezes e cinco vezes para a seleção da liga.

— Foram ótimos 10 anos com o Minnesota Vikings. Eles sabem o que eu trago para a organização como jogador, com minha ética de trabalho e dedicação. Conversei com Rick Spielman no último fim de semana. A porta ainda está aberta para chegar a um denominador comum. Entendo que cuidar da linha ofensiva é uma das prioridades da intertemporada. Meu principal objetivo segue o mesmo: ganhar um Super Bowl com um grande time, o que eu acredito que temos em Minnesota — disse Peterson, em comunicado enviado à ESPN americana.



Recentemente, no entanto, Peterson passou a ter problemas dentro e fora dos campos. Em 2014, acusado de agredir o filho, foi suspenso e atuou apenas em um jogo do Vikings na temporada. Depois de voltar e se recuperar com um bom ano em 2015, sofreu com lesões em 2016 e participou de apenas três jogos, com 72 jardas — a pior marca da carreira.

Em seu elenco, o Minnesota Vikings tem os running backs Jerick McKinnon e Bishop Sankey. Matt Asiata também é agente livre irrestrito, enquanto C. J. Ham fica sem contrato, mas o Vikings tem a opção de renovação automática.



*ZHESPORTES