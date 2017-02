Pelicans fecha acordo e tira DeMarcus Cousins do Kings

Troca

A noite de domingo foi especial para Anthony Davis. Além de ser o cestinha e jogador mais valioso do All-Star Game, o ala-pivô ganhou uma parceria de alto nível no garrafão. O New Orleans Pelicans fechou a troca para ter o pivô DeMarcus Cousins, de 26 anos.

O negócio do Pelicans com o Sacramento Kings foi finalizado na noite de domingo. Além de Cousins, o time de Nova Orleans recebe o ala Omri Casspi. O Kings recebe os armadores Buddy Hield, Tyereke Evans e Langston Galloway, além de escolhas de primeira e segunda rodada no draft de 2017 — a escolha de primeira rodada é protegida no top 3 neste ano.

O Kings já buscava uma troca por Cousins há algum tempo. Apesar de viver o melhor ano da carreira dentro de quadra, o pivô teve alguns problemas de convivência com comissão técnica e diretoria em Sacramento.

Nesta temporada, em 55 jogos, o pivô tem médias de 27,8 pontos e 10,6 rebotes por partida. O Pelicans assume o contrato de US$ 16,957 milhões nesta temporada, além de US$ 18,063 milhões na próxima.

A troca reforça a parceria de Anthony Davis. Já havia rumores de que o jovem estaria descontente por carregar o Pelicans nas costas nos últimos tempos. Com a chegada de Cousins, o time fica com o melhor garrafão da NBA.

