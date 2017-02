Por recuperação, Jared Goff contrata técnico pessoal de Brady e Brees

Primeira escolha

Primeira escolha do draft de 2016, Jared Goff fez uma primeira temporada ruim pelo Los Angeles Rams na NFL. Mas o quarterback tem uma nova chance para o segundo ano como profissional. Para isso, ele contratou Tom House, guru de quarterbacks que já trabalhou com Tom Brady, Drew Brees, Eli Manning, Joe Flacco e Carson Palmer.

No próprio Rams, Goff viverá uma realidade diferente. No ano passado, o head coach do time era Jeff Fisher, especialista em defesas e com insucesso histórico no desenvolvimento de quarterbacks. O principal responsável pelo ataque era o assistente técnico Rob Boras, especialista em linha ofensiva e tight ends. Até o coordenador de jogo aéreo, Mike Groh, só teve experiência em trabalhos com wide receivers na NFL. O técnico de quarterbacks era Chris Weinke, que jogou na posição como profissional, mas teve no Rams sua primeira experiência em uma comissão técnica.

Para 2017, o Los Angeles Rams decidiu montar uma comissão especializada no desenvolvimento da posição. O head coach será o jovem Sean McVay, ex-coordenador ofensivo do Washington Redskins que se destacou ao melhorar o rendimento de Kirk Cousins. O coordenador ofensivo é Matt LaFleur, ex-técnico de quarterbacks do próprio Redskins e do Atlanta Falcons — trabalhou com Matt Ryan na temporada de MVP do camisa 2 em 2016. Além disso, o técnico de quarterbacks será o experiente Greg Olson, que tem passagens no mesmo cargo por San Francisco 49ers, Chicago Bears e Jacksonville Jaguars, além de ter sido coordenador ofensivo por Detroit Lions, St. Louis Rams, Tampa Bay Buccaneers, Oakland Raiders e Jacksonville Jaguars.

