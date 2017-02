Steelers assina novos contratos com Antonio Brown e Le'Veon Bell

Estrelas mantidas

O Pittsburgh Steelers tem sido conhecido, nos últimos anos, pelas peças ofensivas de alto calibre. E, nesta segunda-feira, o time tratou de garantir a permanência de duas das principais peças: o wide receiver Antonio Brown e o running back Le'Veon Bell.

A situação de Bell ainda é provisória. A direção aplicou uma franchise tag exclusiva no corredor — um contrato de um ano, que deve girar em torno dos US$ 12 milhões. As partes ainda podem negociar um vínculo de longo prazo até 15 de julho.

Leia mais:

Dirigente do Vikings diz que "faria novamente" troca por Bradford

Quais as alternativas do Redskins com o quarterback Kirk Cousins

Por recuperação, Jared Goff contrata técnico pessoal de Brady e Brees

Como a tag é exclusiva, Bell não pode receber propostas de outros times. Se ele não assinar uma renovação longa, jogará a temporada 2017 com o vínculo interino.

Já Antonio Brown, que tinha acordo até o fim de 2017, assinou uma extensão contratual por mais quatro anos — no valor de US$ 68 milhões. A média de US$ 17 milhões por temporada fará de Brown o recebedor mais bem pago da NFL. Em 2017, ele receberá US$ 13,6 milhões — a soma dos valores anteriores, além das luvas do novo contrato.

*ZHESPORTES