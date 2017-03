Aos 40 anos, Vince Carter tem jogo perfeito em vitória do Grizzlies

Gasolina no tanque

Vince Carter tem 40 anos e está na NBA desde 1998. Mas o veterano ainda tem lenha para queimar. Na noite desta segunda-feira, ele teve um jogo perfeito e comandou a vitória do Memphis Grizzlies sobre o Milwaukee Bucks por 113 a 93.

8 attempts. 8 makes.



Vince Carter goes for 24 PTS on 8-8 shooting from the field (6 made 3s)! #GrindCity pic.twitter.com/ej5cX8sTK6 — NBA (@NBA) March 14, 2017

Titular pela primeira vez na temporada, Carter ficou 30 minutos em quadra. Ele anotou 24 pontos e pegou cinco rebotes. O mais impressionante é que o veterano acertou todos os arremessos que tentou: dois arremessos de dois pontos, seis bolas de três e dois lances livres. O camisa 15 foi o cestinha da partida.

Leia mais:

Dirk Nowitzki chega a 30 mil pontos na carreira em vitória do Mavericks

Espanhol fica 80 minutos sob contrato com o Warriors e fatura R$ 1,3 milhão

Splitter elogia 76ers na chegada: "Há ótimos jogadores aqui"

Vince Carter se juntou a uma seleta lista de jogadores que conseguiram 20 ou mais pontos com pelo menos 40 anos — Karl Malone, John Stockton, Robert Parish, Kareem Abdul-Jabbar e Michael Jordan. O último havia sido Jordan, em 2003, pelo Washington Wizards.

Na NBA desde 1998, Carter tem passagens por Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks e está no Memphis Grizzlies desde 2014. Ele tem oito aparições no All-Star Game.

Nesta temporada, ele tem os melhores números desde que chegou ao Tennessee. Em 59 jogos, Carter tem médias de oito pontos e 3,1 rebotes por partida.



*ZHESPORTES