Aparelho permite a menina cega realizar sonho e ver jogo da NHL

A tecnologia permitiu a realização de um sonho neste domingo, no Canadá. A menina Olivia Lettich, de 11 anos e legalmente cega, viu pela primeira vez uma partida do Calgary Flames na NHL graças a um aparelho desenvolvido pela empresa eSight.

Olivia foi diagnosticada com retinoblastoma bilateral, uma rara forma de câncer no olho, quando tinha quatro meses de idade. Ela passou por quimioterapia e radioterapia e perdeu a visão. Ela já havia ido a jogos do Flames para curtir o ambiente, mas a experiência de ver o jogo foi inédita.



A eSight foi fundada em 2006 e desenvolveu um aparelho que capta imagens e as transforma em uma espécie de vídeo em alta definição. De acordo com Meredith Lettich, mãe de Olivia, a experiência de uma nova perspectiva de vida para a garota.



— São as pequenas coisas, os detalhes que surgem por causa do óculos, que agora ela é apta a experenciar. Ela ficou com lágrimas nos olhos quando o colocou, e disse que "tudo é muito bonito" — disse Meredith, em entrevista publicada pelo jornal Metro News.

Antes do jogo, Olivia cumprimentou os jogadores do Flames na saída do vestiário.

— Estava mais empolgada para conhecer os jogadores. Vou ficar pensando em como é legal que eu posso vê-los. O óculos me ajuda a ver muito melhor. Eu posso ler e pode ver coisas de longe — disse a menina.

Para a alegria de Olivia, o Flames venceu o New York Islanders por 5 a 2. O time está na zona de classificação para os playoffs na Conferência Oeste da NHL, com 76 pontos — e ocupa a primeira posição na briga pelo wild card, times que não são líderes de divisão.

