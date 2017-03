Big Ben indica que vai seguir jogando em 2017

Alívio no Steelers

Ben Roethlisberger voltará para a sua 14ª temporada na NFL. Em entrevista ao Observer-Reporter, o quarterback do Pittsburgh Steelers confirmou que está inclinado a retornar aos gramados, apesar de ter cogitado a aposentadoria depois da eliminação para o New England Patriots na final da Conferência Americana.

— Estou inclinado a isto — disse o camisa 7.



O Pittsburgh Steelers ainda não começou a planejar a sucessão de Big Ben, de 35 anos, que está na NFL desde 2004. Landry Jones e Zach Mettenberger são os outros quarterbacks do elenco.

Roethlisberger é um dos maiores quarterbacks da história da franquia. Em 13 anos, ele teve 46.814 jardas, 301 touchdowns, 160 interceptações e um rating médio de 94,1. Ele foi campeão do Super Bowl na temporadas 2005 e 2008 — na primeira, tornou-se o quarterback mais jovem a vencer uma decisão da NFL.

Nos últimos anos, o veterano tem sofrido com algumas lesões. Na temporada passada, ele ficou dois jogos de fora — em ambos, o titular do Steelers foi Landry Jones, que no início de março renovou contrato com o time por dois anos.

