Cavaliers poupa estrelas, perde para o Clippers e recebe críticas da NBA

O Cleveland Cavaliers optou por usar um time misto no primeiro dos dois jogos no Staples Center no fim de semana. LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love foram poupados. Kyle Korver também não foi utilizado. Com isso, o time perdeu por 108 a 78 para o Los Angeles Clippers.

O descanso gerou descontentamento na NBA. O gerente geral do Cavs, David Griffin, admitiu em entrevista à ESPN que recebeu uma ligação da liga pela postura da franquia.

— Sim, eles não estavam felizes. Mas eles (Cavaliers) estão me pagando para ganhar campeonatos. Não estou preocupado demais com a percepção disso. Nós literalmente tivemos um jogador em descanso esta noite (sábado), e todo o resto estava razoavelmente machucado. Então, não sinto que fizemos algo muito absurdo — explicou o dirigente.



As críticas se acentuaram porque o jogo teve transmissão nacional. Para Doc Rivers, técnico do Clippers, a NBA deveria evitar marcar jogos em dias consecutivos para times que fossem jogar em TV nacional para garantir a presença dos titulares.

Sem as principais estrelas, o Cavaliers contou com 12 pontos de Richard Jefferson. Outros seis jogadores fizeram dígitos duplos em pontuação: Tristan Thompson (11), Deron Williams (11), Channing Frye (10), J.R. Smith (10), Iman Shumpert (10) e Kay Felder (10). O Clippers foi liderado por Blake Griffin, que anotou 23 pontos e oito rebotes.



Neste domingo, a partir das 22h30min, o Cavaliers segue o tour por Los Angeles. No mesmo Staples Center, o time enfrenta o Lakers, pior time da Conferência Oeste. A expectativa é que as estrelas estejam em quadra.

