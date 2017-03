Como está a briga pelos playoffs na NBA

Disputa

A temporada regular da NBA está na reta final. Com cerca de 10 jogos em disputa para cada time, veja como estão as projeções de classificação em cada conferência na briga pelas últimas vagas aos playoffs.

Leste:

Matematicamente classificados

O Cleveland Cavaliers tem a melhor campanha da conferência, com 46 vitórias e 23 derrotas, e já se garantiu nos playoffs. O Boston Celtics (45-26) também já está assegurado na pós-temporada.

Virtualmente classificados

O Washington Wizards (42-28) e o Toronto Raptors (42-29) estão muito perto de confirmar a vaga. Apenas uma queda brusca de rendimento poderia tirar as equipes dos playoffs.

Na briga

As quatro vagas restantes do Leste estão em disputa por sete times. Atlanta Hawks (37-33), Indiana Pacers (36-34), Milwaukee Bucks (35-35) e Miami Heat (35-36), por enquanto, ocupam as posições na zona de classificação. Detroit Pistons (34-37), Chicago Bulls (33-38) e Charlotte Hornets (31-39) ainda sonham com uma vaga.

Virtualmente eliminados

New York Knicks (27-43), Philadelphia 76ers (26-44) e Orlando Magic (26-45) ainda não estão matematicamente eliminados, mas é questão de tempo, já que precisariam de improváveis combinações para chegar aos playoffs.

Matematicamente eliminado

O Brooklyn Nets tem a pior campanha da NBA, com 14 vitórias e 56 derrotas. Apesar de ter ganho quatro dos últimos 10 jogos, já está fora.

Oeste:

Matematicamente classificados

No Oeste, são três times já garantidos nos playoffs: Golden State Warriors (57-14), San Antonio Spurs (54-16) e Houston Rockets (49-22). São também as três melhores campanhas de toda a liga.

Virtualmente classificados

No Oeste, são mais times perto da garantia da classificação. Utah Jazz (43-28), Los Angeles Clippers (43-29), Oklahoma City Thunder (40-30) e Memphis Grizzlies (40-31) estão a um passo da garantia matemática de um lugar nos playoffs.

Na briga

Em essência, há apenas uma vaga ainda em disputa no Oeste. Por enquanto, ela está nas mãos do Denver Nuggets (33-37). No entanto, o Portland Trail Blazers (32-38) está na briga. Dallas Mavericks (30-40) e New Orleans Pelicans (30-41) ainda têm chances reais, apesar de uma classificação ser considerada difícil.

Virtualmente eliminados

Minnesota Timberwolves (28-42) e Sacramento Kings (27-43) ainda têm chances matemáticas, mas uma classificação seria muito complicada. Ambos rondam os 40% de aproveitamento na temporada e precisariam subir este número consideravelmente para encurtar a distância em relação à zona de classificação.

Matematicamente eliminados

O Phoenix Suns (22-49) e o Los Angeles Lakers (20-51) estão fora. O Lakers, que vive sua pior fase, está fora dos playoffs pela quarta temporada consecutiva pela primeira vez na história da franquia.

