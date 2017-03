Corrida pelo prêmio de jogador mais valioso da NBA esquenta na reta final

MVP

Depois de ser dominada por Stephen Curry nas últimas duas temporadas, a corrida pelo prêmio de jogador mais valioso da NBA está disputada e polêmica em 2016/2017.

Enquanto Russell Westbrook é o jogador mais prolífico, a má campanha do Oklahoma City Thunder pesa contra o armador. James Harden está um pouco abaixo nos números, mas comanda um time mais forte — o Houston Rockets, terceiro colocado do Oeste.

Kawhi Leonard faz a melhor temporada da carreira pelo San Antonio Spurs, que briga com o Golden State Warriors pelo posto de melhor campanha da liga. Isaiah Thomas é o líder da corrida pelo jogador que mais evoluiu, mas o rendimento espetacular com o Boston Celtics já o coloca na briga do MVP.



LeBron James é um jogador valioso na essência do conceito para o Cleveland Cavaliers. O camisa 23 é o motor do time e da franquia na construção da melhor campanha do Leste.





