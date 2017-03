Detroit Red Wings fica fora dos playoffs da NHL pela primeira vez em 26 temporadas

Acabou

O time mais estável dos esportes americanos viu uma sequência de um quarto de século acabar nesta semana. Depois de 25 temporadas consecutivas nos playoffs da Stanley Cup, o Detroit Red Wings não conseguiu a classificação em 2016/2017. Era a maior sequência das grandes ligas americanas.

A última eliminação na temporada regular havia sido em 1989/1990, quando o time teve 28 vitórias, 38 derrotas e 14 empates. Nesta temporada, o time tem a segunda pior campanha da Conferência Leste. São apenas 74 pontos em 77 jogos — 31 vitórias, 34 derrotas e 12 derrotas na prorrogação.

No período dos últimos 27 anos, o Red Wings teve quatro títulos de Stanley Cup (1997, 1998, 2002 e 2008), além de dois vice-campeonatos (1995 e 2009). Foram 25 temporadas com classificações, já que em 2004/2005 a temporada foi cancelada devido a uma greve.

Com a quebra da sequência do Detroit Red Wings, agora o recorde ativo pertence ao San Antonio Spurs, da NBA. O time do Texas vai aos playoffs em 2016/2017 pela 20ª temporada seguida — a última eliminação na temporada regular foi em 1996/1997. As outras melhores sequências pertencem a New England Patriots e Green Bay Packers, que vão à pós-temporada todos os anos desde 2009.

