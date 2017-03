Durant sofre lesão no joelho e para por pelo menos quatro semanas

Preocupação

Durant se machucou no primeiro quarto do jogo contra o Wizards

O ala Kevin Durant virou uma preocupação para o Golden State Warriors. O jogador saiu mais cedo na derrota para o Washington Wizards, na noite desta terça-feira, e um exame indicou que ele ficará pelo menos quatro semanas longe das quadras.

Segundo nota oficial do Warriors, Durant sofreu um entorse de grau 2 no ligamento medial colateral do joelho esquerdo e está com um hematoma no osso da tíbia.

Não existe uma previsão exata de retorno para o jogador, contratado na última intertemporada depois de deixar o Oklahoma City Thunder. Ele será reavaliado em quatro semanas — faltam seis semanas para o fim da temporada regular.

A expectativa do Warriors, segundo a ESPN americana, é contar com Kevin Durant nos playoffs. O time já garantiu classificação para a pós-temporada.

Na primeira temporada pelo Warriors, Durant tem sido o líder do time. O camisa 35 tem médias de 25,3 pontos, 8,2 rebotes e 4,8 assistências em 59 partidas por Golden State.

