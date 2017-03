Em momento instável, Cavs acumula maus resultados na NBA

Crise?

O Cleveland Cavaliers, atual campeão da NBA, dominou a Conferência Leste durante a temporada regular. Mas agora, na reta final, vive sua pior fase desde que conquistou o título. Com a derrota para o Chicago Bulls por 99 a 93 nesta quinta-feira, já são três consecutivas.

A sequência de seis derrotas nos últimos 10 jogos fez com que o time fosse ultrapassado pelo Boston Celtics na classificação. Neste momento, o Cavs está em segundo, com 47 vitórias e 27 derrotas — e enfrentaria o Miami Heat na primeira rodada da pós-temporada.

— Nós estamos em uma situação ruim agora. O esforço estava lá. Apenas não acredito que a concentração por 48 minutos está lá ainda, infelizmente — analisou LeBron James, depois da partida.



A notícia boa da noite foi individual para LeBron. Ele passou Shaquille O'Neal e se tornou o sétimo maior cestinha de todos os tempos na NBA.

Nesta quinta, o Cavs vencia o Bulls até o intervalo, mas teve um apagão no terceiro quarto e sofreu a virada. James teve 26 pontos, 10 rebotes e oito assistências, seguido pelos 20 pontos de Kyrie Irving.

O Chicago Bulls foi liderado por Nikola Mirotic, com 28 pontos e 10 rebotes. Jimmy Butler teve 25 pontos. O time está em nono lugar no Leste, com 36 vitórias e 39 derrotas — o Indiana Pacers, que fecha a zona de classificação em oitavo, tem 37 vitórias e 38 derrotas.

Resultados da NBA nesta quinta-feira:

Detroit Pistons 90-89 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 99-93 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 119-104 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 118-124 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 117-107 Houston Rockets



