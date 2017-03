Em recuperação, Bridgewater posta vídeo de movimentação e passe

Eovlução

Teddy Bridgewater ficou fora de toda a temporada 2016 e não há nenhuma garantia de que voltará a tempo de jogar em 2017. Mas o quarterback deixou um fio de esperança na torcida do Minnesota Vikings. Nesta terça-feira, o camisa 5 postou um vídeo nas redes sociais em que faz o trabalho de pés e um passe.

No vídeo, Bridgewater usa uma proteção no joelho esquerdo. Em agosto, semanas antes do início da temporada, ele sofreu uma contusão gravíssima — que incluiu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e um deslocamento de rótula.

Leia mais:

Vereador de Oakland quer saída imediata do Raiders, que estuda alternativas

Kaepernick quer chance de ser titular e contrato equivalente

Dono do Patriots diz que Tom Brady pretende jogar "mais seis ou sete anos"

Inicialmente, a volta de Bridgewater aos gramados chegou a ser questionada. Nesta semana, o técnico Mike Zimmer indicou que o quarterback conseguirá retornar ao futebol americano, mas não indicou uma data.

*ZHESPORTES

Oakland quer saída imediata do Raiders, que estuda alternativas

Inicialmente, a volta de Bridgewater aos gramados chegou a ser questionada. Nesta semana, o técnico Mike Zimmer indicou que o quarterback conseguirá retornar ao futebol americano, mas não indicou uma data.

*ZHESPORTES