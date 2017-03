Espanhol fica 80 minutos sob contrato com o Warriors e fatura R$ 1,3 milhão

Loteria

O armador Jose Calderon viveu uma semana agitada na NBA, mas valeu a pena para o jogador de 35 anos. Ele ficou apenas 80 minutos sob contrato com o Golden State Warriors, mas embolsou US$ 415 mil (R$ 1,3 milhão) por ter assinado o acordo.

O caso começou na segunda-feira, quando Calderon fechou um acordo para ser cortado pelo Los Angeles Lakers. Assim, ele teria a liberdade para assinar com algum time que disputaria os playoffs. E assim foi feito: nas horas seguintes, o espanhol chegou a um acordo com o Golden State Warriors, time de melhor campanha na NBA.

No entanto, pelas regras da liga, ele precisaria passar antes pelos waivers — um sistema em que os outros times têm o direito de assumir o contrato antigo do jogador. Apenas na quarta-feira ele ficaria de fato livre para assinar com um time a sua escolha.

O problema é que, na noite de terça-feira, Kevin Durant sofreu uma lesão no joelho e precisará ficar afastado por pelo menos quatro semanas. Como só tem Andre Iguodala como reserva na posição, o Warriors se viu forçado a contratar um novo ala. Mas não havia espaço no elenco para fazer a contratação. Por isso, não houve alternativa a não ser desistir de ter Calderon.

O Warriors optou por honrar o acordo firmado dias antes e assinou com o espanhol até o final da temporada — o valor de US$ 415 mil (R$ 1,3 milhão) era integralmente garantido. Depois de 80 minutos no elenco, Calderon foi oficialmente cortado para que o time da Califórnia pudesse contratar Matt Barnes.

E a sorte de fato acompanhou o espanhol. O corte ocorreu no último dia para que ele mantivesse a elegibilidade para jogar os playoffs. Assim, ele ainda terá o direito de reforçar outro time — e ganhar mais alguns milhares de dólares. O Atlanta Hawks já surgiu como potencial interessado.

Jose Calderon é profissional desde 1998, com passagens na Espanha por Tau Cerámica, Diputación Foral Alava, CB Lucentum Alicante e Baloncesto Fuenlabrada. Ele está na NBA desde 2005 e jogou por Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks e Los Angeles Lakers.



