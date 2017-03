Estados Unidos atropela Porto Rico e conquista o World Baseball Classic

Mundial

Os Estados Unidos são campeões mundiais de beisebol. Na noite desta quarta-feira, no Dodger Stadium, em Los Angeles, a seleção americana derrotou Porto Rico por 8 a 0 e conquistou o World Baseball Classic 2017.

O grande destaque dos Estados Unidos foi o arremessador Marcus Stroman, do Toronto Blue Jays, eleito o jogador mais valioso do torneio. Eficiente, garantiu uma defesa sólida para os americanos — ele só permitiu uma rebatida na sétima entrada.

Com base nas duas primeiras entradas da final, parecia que o jogo seria equilibrado, pois nenhuma das equipes conseguiu anotar corridas. Na terceira entrada, o time norte-americano mostrou a que veio e abriu o marcador após o catcher Jonathan Lucroy conseguir chegar em base e ser impulsionado por um home run de Ian Kinsler contra o arremessador porto-riquenho Seth Lugo: 2 a 0 para os anfitriões.

Porto Rico, que chegou na final com uma campanha invicta, não conseguia ser efetivo no bastão graças a uma performance quase perfeita de Stroman, que tem apenas três anos de MLB. O pitcher estreante em WBC anulou os rebatedores rivais em boa parte do jogo.

No outro lado, Lugo se esforçava para segurar o potente lineup dos Estados Unidos. O arremessador de Porto Rico chegou a começar a quinta entrada, mas foi substituído logo após ceder duas bases e uma corrida. Joe Jimenez entrou no seu lugar, mas também cedeu uma corrida, anotada para Lugo, após rebatida de Andrew McCutchen.

No montinho pelos EUA, Stroman seguiu consistente até o início do sétimo inning, quando foi substituído pelo treinador dos EUA, o veterano e aposentado manager da MLB Jim Leyland, 72 anos, que quis preservá-lo. O arremessador do Blue Jays saiu de campo com apenas uma rebatida cedida, uma base por bola, nenhuma corrida cedida e três strikeouts em seis entradas completas.

Os três innings seguintes do jogo foram intercalados por três pitchers americanos: Sam Dyson, Pat Neshek e David Robertson. Todos saíram ilesos de suas entradas após enfrentarem um ataque porto-riquenho apático, que em nada lembrava aquela equipe feroz que empilhou adversários ao longo da competição.

Na parte alta da sétima entrada, Brandon Crawford impulsionou Nolan Arenado e Eric Hosmer ao home plate, aumentando a vantagem dos norte-americanos para 6 a 0. Em seguida, McCutchen anotou 7 a 0 no placar após rebatida simples de Giancarlo Stanton. No oitavo inning, os EUA fecharam a conta com McCutchen impulsionando Arenado por meio de uma single: 8 a 0. Na última entrada, a equipe norte-americana relaxou no bastão e garantiu o que fez em todo o jogo: anulou o ataque de Porto Rico, garantindo o troféu inédito. O número de rebatidas das duas equipes resume bem o que foi o duelo: 13 dos EUA contra apenas três de Porto Rico.

O World Baseball Classic é uma espécie de Copa do Mundo organizada pela Major League Baseball e reconhecida pela Federação Internacional — que também organiza um campeonato mundial, mas sem a presença dos jogadores profissionais que atuam na América do Norte.

Esta foi a quarta edição do torneio — e o primeiro título dos Estados Unidos. Antes, a competição havia sido vencida pelo Japão (2006 e 2009) e pela República Dominicana (2013).

Em 2013, a seleção brasileira chegou a se classificar para o World Baseball Classic — acabou derrotado por Japão, Cuba e China. Desta vez, acabou desclassificado ainda nas eliminatórias no grupo em que se qualificou Israel.