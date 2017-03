Ex-jogador da NFL, Chad Ochocinco jogará partida no México

Nova experiência

Chad Johnson fechará o tour pela América do Norte. Com uma carreira sólida na NFL entre 2001 e 2012 e uma rápida passagem pelo futebol canadense entre 2014 e 2015, o wide receiver de 39 anos foi anunciado para jogar pelo Dinos, do México, em uma partida pela liga local de futebol americano.

El próximo partido de nuestro equipo será el 2 de abril ante @FundidoresLFA en el estadio Tecnológico, y con @ochocinco de nuestro lado ¿¿ — Dinos LFA (@DinosLFA) March 24, 2017

Johnson, apelidado de Chad Ochocinco em referência ao número que usou durante toda a carreira (85), jogará pelo Dinos contra o Fundidores de Monterrey no dia 2 de abril, no Estadio Tecnológico de Monterrey.

O Dinos tem duas vitórias e três derrotas na temporada do futebol americano profissional do México. O time ocupa o segundo lugar do seu grupo.



Chad Johnson foi escolhido na segunda rodada do draft da NFL em 2001. Ele jogou de 2001 a 2010 no Cincinnati Bengals, teve seis aparições no Pro Bowl e chegou a ser o líder em jardas aéreas recebidas em 2006. O recebedor ainda passou em 2011 pelo New England Patriots. Na pré-temporada de 2012, teve sua última aparição na NFL pelo Miami Dolphins, mas foi cortado antes do início da temporada regular. Ochocinco encerrou a carreira na NFL com 751 recepções, 10.783 jardas e 67 touchdowns.



Chad Johnson ainda fez cinco jogos pelo Montreal Alouettes, da Canadian Football League — futebol canadense, esporte que lembra o futebol americano, mas tem diversas regras diferentes. Ele teve sete recepções para 151 jardas e um touchdown.



