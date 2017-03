Kaepernick quer chance de ser titular e contrato equivalente

No mercado

A situação de Colin Kaepernick é uma das mais polêmicas na intertemporada da NFL. O jogador optou por sair do contrato com o San Francisco 49ers e testar o mercado, mas segue sem time três semanas depois da abertura do período de negociações.

Para muitos, a limitação de Kaepernick é técnica. Para outros, sua situação na liga tem a ver com os protestos que fez durante a temporada passada — ele ajoelhava durante o hino americano. Apesar de ter dito que irá ficar de pé durante o hino em 2017, é visto que o quarterback pode ser uma distração para qualquer time que o contrate.

Mas pode haver outro problema que explica a situação do camisa 7 — e algo que una as duas alternativas citadas acima. Segundo a ESPN americana, Kaepernick quer assinar com um time em que tenha a chance de ser titular — e com um salário correspondente a isto, em torno de US$ 10 milhões por temporada.

No entanto, Kaepernick mostrou muitos problemas técnicos em seu período no 49ers — especialmente uma limitação como passador. Ele até poderia se encaixar bem como reserva em times como Seattle Seahawks (no qual o titular é Russell Wilson), Carolina Panthers (Cam Newton) ou Buffalo Bills (Tyrod Taylor), mas teria chances mínimas de ser titular e não receberia um salário alto.

Colin Kaepernick foi draftado pelo 49ers na segunda rodada de 2011. Ele assumiu a titularidade durante a temporada 2012 com um estilo elétrico e levou o time ao Super Bowl 46 — quando acabou derrotado pelo Baltimore Ravens. Depois, as limitações técnicas passaram a ser exploradas pelos adversários. Nos últimos dois anos, precisou brigar pela titularidade com Blaine Gabbert.



