Montreal, no Canadá, consegue investidores para ter time na MLB

A cidade de Montreal, na província de Quebéc, caminha para ter um segundo time canadense na MLB. Segundo The Canadian Press, um grupo de investidores locais já atingiu os pré-requisitos financeiros exigidos pela liga de beisebol e tem um plano para a construção de um novo estádio.

De acordo com as informações, os representantes de Montreal têm um projeto traçado e aguardam o contato de Rob Manfred, comissário da MLB, para dar andamento às negociações. Não se sabe se o potencial retorno do Montreal Expos seria em forma de expansão da liga ou realocação de uma franquia existente — frequentemente, o Tampa Bay Rays é envolvido em rumores sobre uma possível saída da Flórida.

A situação do Oakland Athletics na Califórnia também está em aberto, mas a ida do Raiders para Las Vegas na NFL deixa a cidade de Oakland com mais foco na manutenção dos A's.

Atualmente, à exceção da NHL, só existem times canadenses nas ligas americanas na cidade de Toronto — Blue Jays na MLB e Raptors na NBA. Montreal já contou com o Expos na MLB de 1969 a 2004, quando foi realocado e se transformou em Washington Nationals.

