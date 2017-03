Oakland Raiders tenta tirar Marshawn Lynch da aposentadoria

De volta?

O Oakland Raiders tem planos de encerrar a aposentadoria do running back Marshawn Lynch. De acordo com a ESPN americana, o time tem a intenção de contratar o corredor, que é natural de Oakland e anunciou a aposentadoria no fim da temporada 2015.

Quando decidiu pendurar as chuteiras, Lynch tinha contrato com o Seattle Seahawks até a temporada 2017. Por isso, ele ainda será vinculado ao antigo time caso deseje retornar aos gramados.

Leia mais:

Running backs veteranos perdem valor, mas Lacy e Murray definem destinos

As 10 melhores contratações no mercado da NFL

Mercado da NFL se agita e tem troca surpreendente

Segundo as informações, o Raiders estaria disposto até mesmo a trocar por Lynch caso o veterano não consiga a liberação do Seahawks. Em caso de troca, o Raiders assumiria o contrato de Lynch — que prevê o pagamento de US$ 7 milhões em base salarial, além de um bônus de US$ 3 milhões, mas poderia ser reestruturado.

O Raiders busca reforços para o setor, já que Latavius Murray deixou o time a caminho do Minnesota Vikings. Atualmente, o elenco tem DeAndre Washington, Jalen Richard e Taiwan Jones, além do fullback Jamize Olawale. A direção de Oakland também cogita a contratação de Adrian Peterson, ex-Vikings e jogador mais valioso da NFL em 2012.



Marshawn Lynch jogou na NFL entre 2007 e 2015, com passagens por Buffalo Bills e Seattle Seahawks. Ele foi campeão do Super Bowl 48, eleito cinco vezes para o Pro Bowl e eleito para a seleção da NFL em 2012.



*ZHESPORTES