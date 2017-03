Pedido de LeBron dá certo, e Cavs reforça o elenco para tentar bicampeonato da NBA

Grupo consistente

Quando LeBron James percebeu que o elenco do Cleveland Cavaliers não era forte o suficiente para brigar pelo bicampeonato da NBA, o ala afirmou que o time precisava se reforçar durante a temporada. O pedido foi atendido. Em algumas semanas, o atual campeão deu estofo ao grupo com quatro jogadores importantes para a rotação.

A primeira contratação foi Kyle Korver, no início de janeiro. O time trocou pelo ala de 35 anos e enviou ao Atlanta Hawks Mike Dunleavy, Mo Williams, dinheiro e uma escolha protegida de primeira rodada. Em 23 jogos pelo Cleveland, o veterano tem médias de 11,3 pontos — superior aos 9,5 pontos por partida nos 32 jogos que fez com o Hawks na temporada.

A contratação mais barata e de rendimento mais surpreendente ocorreu no dia 9 de fevereiro. Três dias depois de ser cortado pelo Miami Heat, Derrick Williams assinou um contrato de 10 dias com o Cavs. A experiência deu certo e, depois de assinar um segundo contrato de 10 dias, fechou pelo restante da temporada pelo piso salarial da liga. Em oito jogos, obteve uma média interessante de 10,5 pontos e 3,4 rebotes.

Nesta semana, chegaram os dois novos reforços.

Deron Williams, bicampeão olímpico com a seleção americana ao lado de LeBron James em 2008 e 2012, foi cortado pelo Dallas Mavericks e caiu no colo do Cavaliers. Ele assinou um contrato de US$ 259 mil até o fim da temporada para buscar seu primeiro título na NBA.

Com alto potencial ofensivo, D-Will teve médias de 13,1 pontos por jogo nesta temporada pelo Mavericks e já estreou pelo Cavs — ainda sem efetividade, com quatro pontos na derrota para o Boston Celtics na quarta-feira.

O último reforço da lista foi confirmado nesta quinta-feira. Trocado pelo Dallas Mavericks ao Philadelphia 76ers no negócio por Nerlens Noel, Andrew Bogut acabou cortado pelo time da Pensilvânia. Livre no mercado, a primeira escolha do draft de 2005 fechou por US$ 242 mil com o Cavaliers para tentar reencontrar o seu ex-time nas finais — o Golden State Warriors, com quem foi campeão em 2015 e vice na temporada passada.

Bogut está junto com LeBron James e Kyrie Irving como os únicos jogadores selecionados na primeira escolha geral do draft desde 1998 a serem campeões da NBA — coincidentemente, todos agora atuam em Cleveland.

O Cleveland Cavaliers lidera a Conferência Leste da NBA, com 41 vitórias e 18 derrotas. O aproveitamento de 69,5% é o terceiro melhor da liga, atrás de Golden State Warriors e San Antonio Spurs.

Time titular:

Kyrie Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e Tristan Thompson

Reservas:

Deron Williams, Iman Shumpert, Kyle Korver, Richard Jefferson, Andrew Bogut

Kay Felder, DeAndre Liggins, James Jones, Derrick Williams e Channing Frye

