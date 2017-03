Quais jogadores ativos que mais receberam em suas carreiras na NFL

Bolso cheio

O mercado da NFL se abre na próxima quinta-feira. Até lá, os times, empresários, jogadores e torcedores se agitam com a expectativa das assinaturas de novos contratos, trocas de times e altos valores envolvidos. Antes disso, o Prime Time lista os 20 jogadores ativos que mais receberam ao longo de suas carreiras profissionais no futebol americano.

O quarterback Eli Manning, que está desde 2004 no New York Giants, é o atleta em atividade na NFL que mais ganhou dinheiro — o único ainda ativo que já passou da casa dos US$ 200 milhões. O jogador ainda tem chance de ultrapassar o irmão Peyton, aposentado depois da temporada 2015 e que ganhou US$ 248,73 milhões ao longo de 18 anos com Indianapolis Colts e Denver Broncos.

Leia mais:

Como o contrato de Drew Brees pode prejudicar o futuro do Saints

Antigos astros da NFL são cortados para reduzir gastos de times

Steelers assina novos contratos com Antonio Brown e Le'Veon Bell

Os valores são refentes ao que os jogadores já receberam em dinheiro — não estão projetados valores futuros nem são consideradas receitas com patrocinadores individuais ou o pagamento de impostos.

Jogadores ativos que mais receberam na NFL:

1. Eli Manning (New York Giants) — US$ 205,78 milhões

2. Tom Brady (New England Patriots) — US$ 196,15 milhões

3. Drew Brees (San Diego Chargers e New Orleans Saints) — US$ 181,71 milhões

4. Philip Rivers (San Diego/Los Angeles Chargers) — US$ 173,91 milhões

5. Ben Roethlisberger (Pittsburgh Steelers) — 158,28 milhões

6. Carson Palmer (Cincinnati Bengals, Oakland Raiders e Arizona Cardinals) — US$ 156,64 milhões

7. Julius Peppers (Carolina Panthers, Chicago Bears e Green Bay Packers) — US$ 155,97 milhões

8. Larry Fitzgerald (Arizona Cardinals) — US$ 140,29 milhões

9. Matt Ryan (Atlanta Falcons) — US$ 133,7 milhões

10. Tony Romo (Dallas Cowboys) — US$ 127,42 milhões

11. Aaron Rodgers (Green Bay Packers) — 123,83 milhões

12. Joe Flacco (Baltimore Ravens) — US$ 114,8 milhões

13. Jay Cutler (Denver Broncos e Chicago Bears) — US$ 112,19 milhões

14. Matthew Stafford (Detroit Lions) — US$ 110,77 milhões)

15. Joe Thomas (Cleveland Browns) — US$ 108,35 milhões

16. Ndamukong Suh (Detroit Lions e Miami Dolphins) — US$ 104,21 milhões

17. Dwight Freeney (Indianapolis Colts, San Diego Chargers, Arizona Cardinals e Atlanta Falcons) — US$ 97,64 milhões

18. Terrell Suggs (Baltimore Ravens) — US$ 97,21 milhões

19. Sam Bradford (St. Louis Rams, Philadelphia Eagles e Minnesota Vikings) — US$ 96,05 milhões

20. Alex Smith (San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs) — US$ 93,17 milhões

*ZHESPORTES