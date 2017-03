Raiders consegue apoio de banco, e ida para Las Vegas ganha força

De mudança

A realocação do Raiders para Las Vegas voltou a ganhar corpo nesta segunda-feira. Em fevereiro, o empresário Sheldon Adelson desistiu de financiar parte do novo estádio, mas a franquia conseguiu o apoio do Bank of America para pagar US$ 650 milhões do total para a construção da nova casa — estimado em US$ 1,9 bilhão.

O Raiders, que já enviou o pedido de realocação para a NFL, comunicou a obtenção do apoio aos donos das franquias — o time precisa de pelo menos 24 dos 32 votos favoráveis para ter a mudança aprovada em comitê que será realizado no fim de março, em Phoenix.

Do valor restante para as obras, o estado de Nevada aprovou o pagamento de US$ 750 milhões — dinheiro público obtido por meio do aumento nos impostos sobre a rede hoteleira —, enquanto o Raiders vai bancar US$ 500 milhões. O time também precisará pagar, caso aprovada a realocação, uma taxa de mudança para a NFL.

Caso a realocação seja aprovada, a grande dúvida será o local em que o Raiders mandará os seus jogos até que o novo estádio esteja pronto, o que deve acontecer apenas em 2020.

Nas próximas três temporadas, o time precisaria seguir com contratos provisórios em Oakland ou buscar outro estádio. O principal estádio da região de Las Vegas é o Sam Boyd Stadium, que tem uma estrutura limitada para os padrões da NFL e espaço para 40 mil torcedores. No entanto, permanecer em Oakland com a rejeição popular pode ser uma alternativa ruim financeiramente.

