Vereador de Oakland quer saída imediata do Raiders, que estuda alternativas

Clima pesado

O Raiders teve nesta semana a aprovação para deixar Oakland a caminho de Las Vegas. Como o novo estádio ficará pronto apenas em 2020, a ideia da franquia é seguir em Oakland por pelo menos dois anos — já que tem opções de renovação automática em 2017 e 2018 para atuar no Oakland Coliseum. No entanto, o vereador Larry Reid quer a saída imediata do time da região californiana.

— Eu não quero que eles joguem aqui. Eles podem ir para Santa Clara e jogar lá — disse Reid, em entrevista ao jornal East Bay Times.

Leia mais:

Dono do Patriots diz que Tom Brady pretende jogar "mais seis ou sete anos"

Kaepernick quer chance de ser titular e contrato equivalente

NFL estuda maneiras de deixar os jogos com menos interrupções

Em Oakland, o Raiders tem a opção de renovação automática por dois anos, mas decidiu devolver o dinheiro de torcedores que não quiserem mais os pacotes de ingressos para toda a temporada. Se a temporada 2017 for um fracasso de público, a mudança pode ser antecipada.

Raiders estuda alternativas

Enquanto o plano inicial é jogar pelo menos mais dois anos em Oakland, há três alternativas para uma mudança antecipada. A mais óbvia, como citou o vereador de Oakland, é alugar o estádio do San Francisco 49ers em Santa Clara. O Levi's Stadium é moderno, tem uma boa capacidade e fica na região da Bay Area.

A segunda opção é San Antonio, no Texas. Apesar de não ter qualquer identificação com o Raiders, a região chegou a ser cotada para receber o time de forma definitiva antes de surgir o projeto de Las Vegas. Por isso, há um bom relacionamento entre a franquia e os governantes locais.

A terceira alternativa é o Sam Boyd Stadium, estádio da UNLV em Las Vegas. No entanto, o local tem uma capacidade baixa e uma estrutura insuficiente para jogos da NFL — por isso, precisaria passar por uma reforma.

Histórico desfavorável para mudanças postergadas

Ter a realocação aprovada e seguir na cidade não é um fato inédito na NFL. Em 1996, o Houston Oilers teve a mudança confirmada para o Tennessee. O plano inicial era seguir no Texas até 1998, mas o público médio foi inferior a 20 mil pessoas por jogo — e o apoio era quase nulo.

Por isso, a franquia fez um plano emergencial e jogou um ano em Memphis, no Tennessee, antes da mudança definitiva para a cidade de Nashville. O time ainda jogou dois anos com o nome de Tennessee Oilers (um em Memphis e um em Nashville) antes de adotar o nome atual, Tennessee Titans. Houston ganhou uma nova franquia expansional em 2002, o Texans.

*ZHESPORTES