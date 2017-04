Guia MLB 2017: quais as forças da Liga Americana

O beisebol voltou

Após cinco meses, a Major League Baseball (MLB) está de volta. Neste domingo, começa a temporada regular do maior campeonato de beisebol do mundo. Durante seis meses, 30 equipes divididas em duas ligas — Americana e Nacional — vão se enfrentar na tentativa de garantir vaga nos playoffs e o tão disputado lugar na World Series.

Veja o guia da Liga Nacional

O jogo principal do Opening Day será o duelo entre o atual campeão da World Series, Chicago Cubs, e o St. Louis Cardinals, no Busch Stadium, no Missouri. No Cubs, o veterano Jon Lester, 33 anos, deverá ser o arremessador principal. O dominicano Carlos Martinez provavelmente estará no montinho para arremessar a primeira bola no montinho do time da casa.

Leia mais:

Montreal, no Canadá, consegue investidores para ter time na MLB

Estados Unidos atropela Porto Rico e conquista o World Baseball Classic

MLB anuncia novas regras para acelerar ritmo dos jogos

Além de Cubs e Cardinals, New York Yankees, Tampa Bay Rays, San Francisco Giants e Arizona DiamondBacks entram em campo neste domingo.

Confira os palpites do Prime Time para os times da Liga Americana nesta temporada:

*ZHESPORTES