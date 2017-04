Rays, Diamondbacks e Cardinals vencem na abertura da MLB

Beisebol de volta

O St. Louis Cardinals venceu o atual campeão da World Series, Chicago Cubs, por 4 a 3, em partida decidida no último inning. No Giants, o pitcher Madison Bumgarner anotou dois home runs contra o Arizona Diamondbacks

A Major League Baseball voltou com tudo no domingo após cinco meses de hiato. Três jogos deram o pontapé no Opening Day da temporada 2017 do maior campeonato de beisebol do mundo.

O jogo principal do domingo foi disputado entre o atual campeão da World Series, Chicago Cubs, que venceu o título após uma seca histórica de 108 anos, e o St Louis Cardinals, no Busch Stadium, Missouri.

Jogando em casa, o St. Louis Cardinals começou a partida cansando o braço do arremessador principal do Cubs na noite, o veterano Jon Lester, que gastava muitos arremessos para conseguir eliminar jogadores do Cardinals. Na terceira entrada, Lester cedeu uma corrida após Dexter Fowler — que foi campeão com o Cubs no ano passado — chegar ao home plate após uma rebatida de sacrifício de Matt Carpenter: 1 a 0 para o anfitrião.

No montinho pelo Cardinals, Carlos Martinez fez uma partida segura, não possibilitando corridas para o Cubs até o início da oitava entrada, quando foi substituído por Seung Hwan Oh. Neste mesmo inning, o Cubs esboçou uma reação, chegando a lotar as bases, mas Oh conseguiu sair ileso. Na parte baixa da oitava entrada, o Cardinals ampliou a vantagem para 3 a 0 com um home run de duas corridas anotado por Randal Grichuk.

O jogo parecia decidido para o time da casa, mas na nona entrada, Ben Zobrist chegou em base por meio de hit by pitch. Em seguida, após uma rebatida fraca no campo interno, Jason Heyward conseguiu chegar na primeira base graças a um erro de Carpenter, que se atrapalhou na hora de eliminar o corredor. Com Zobrist e Heyward em base, o catcher Willson Contreras rebateu um home run e empatou a partida: 3 a 3.

Mas a alegria e a esperança do Cubs duraram pouco tempo. Na parte baixa da nona entrada, o Cardinals aproveitou a vantagem de ser o anfitrião e decidiu o jogo com Jose Martinez anotando a corrida da vitória após rebatida simples de Grichuk: 4 a 3 para o Cardinals.

Além de Cubs e Cardinals, quatro times também fizeram seu opening day no domingo:

Rays atropela Yankees na Flórida

No primeiro duelo do dia, New York Yankees e Tampa Bay Rays se enfrentaram no Tropicana Field, em St. Petersburg, na Flórida.

A equipe anfitriã começou ditando o ritmo da partida logo na primeira entrada, anotando três corridas contra o arremessador japonês Masahiro Tanaka, que não estava nos seus melhores dias no montinho. Na segunda entrada, parecia que o Yankees ia iniciar uma reação. O novato Aaron Judge chegou em base com uma rebatida dupla, impulsionando Starlin Castro para o home plate e Chase Headley para a terceira base. Em seguida, Headley anotou mais uma corrida após um groundout de Ronald Torreyes: 3 a 2 para o Rays.

Mas as esperanças do time visitante acabaram na mesma entrada, quando o Tampa Bay Rays anotou mais duas corridas, com um home run de duas corridas rebatido por Evan Longoria. Na terceira entrada, o time da Flórida fechou de vez a porta na cara do rival com mais duas corridas: 7 a 2. Na nona e última entrada do jogo, o Yankees conseguiu marcar mais uma corrida, mas não foi o suficiente para evitar o fiasco: 7 a 3 para o Tampa Bay Rays.

No Arizona, jogo equilibrado e com home run de Bumgarner

O jogo mais equilibrado do domingo ocorreu no Chase Field, em Phoenix, Arizona, casa do Diamondbacks. O anfitrião saiu atrás do placar. No segundo inning, Joe Panik conseguiu uma rebatida de sacrifício que impulsionou Eduardo Nunez para anotar a primeira corrida do jogo, colocando o San Francisco Giants na frente do marcador.

Os dois arremessadores titulares da partida, Madison Bumgarner pelo Giants e Zack Greinke no D-backs, não permitiram corridas até a quinta entrada, quando Bumgarner conseguiu anotar um home run contra seu colega de montinho: 2 a 0 para o Giants - no beisebol, os arremessadores, geralmente, são péssimos rebatedores, possuindo números ruins em médias de rebatidas.

Greinke abandonou a partida na sexta entrada, sendo substituído por Tom Wilhelmsen. O arremessador do bullpen acabou deixando o Giants ampliar sua vantagem no jogo: 3 a 0 para time visitante. Na parte baixa da sexta entrada, o D-Backs empatou o marcador com uma corrida impulsionada por rebatida simples de Nick Ahmed e um home run de duas corridas de A.J. Pollock.

Na entrada seguinte, acreditem, o arremessador Madison Bumgarner fez mágica novamente no bastão ao anotar seu segundo home run na partida e botar o Giants mais uma vez na frente do duelo: 4 a 3. Esse foi o 16º home run de Bumgarner em seus oito anos de MLB.

O D-Backs não deixou barato e empatou o jogo logo na oitava entrada. No último e decisivo inning, Panik conseguiu anotar uma corrida após rebatida de sacrifício de Conor Gillaspie. Parecia que o Giants ia assegurar a vitória, mas o jogo ficou ainda mais emocionante na parte baixa do nono inning quando Daniel Descalso impulsionou Jeremy Hazelbaker para o home plate, deixando tudo igual no placar novamente. Em seguida o D-Backs assegurou a vitória por meio de walk-off, com Chris Owings impulsionando corrida anotada por Descalso. Fim de papo, 6 a 5 para o time da casa em uma virada heroica.

