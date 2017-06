Comissário da NBA promete mudanças para tornar All-Star Game mais competitivo

Sob análise

A falta de competitividade no All-Star Game chegou a um nível em que até o comissário da NBA, Adam Silver, passou a exigir mudanças. Apesar de fazer sucesso entre os fãs do basquete, o jogo das estrelas tem sido marcado nos últimos anos por cestas fáceis e sem marcação. Por isso, o chefão da liga prometeu mudanças.

— Eu prometo que no ano que vem será diferente. Todos nós reconhecemos e falamos sobre isso no All-Star Game do ano passado. Chegamos ao ponto em que todos entendem que precisa ser mais competitivo. E quando eu digo todo mundo, incluo os jogadores. Chris Paul, presidente da União, foi o primeiro a me dizer um dia depois do jogo, e ele não estava jogando, que temos que fazer juntos algo sobre isso — garantiu, em entrevista à ESPN.

Leia mais:

Warriors volta a vencer o Cavs com facilidade e abre 2 a 0 nas finais

Neymar tem dia de fã com astros da NBA em segundo jogo das finais

Chris Paul pode deixar contrato com o Clippers e ir para o Spurs

O novo formato não está definido, mas até o clássico modelo de um jogo entre conferências está sob análise.

— Nós reconhecemos que não queremos os jogadores jogando em um ritmo de finais, o que poderia arriscar lesões ou algo mais. Mas há um ponto no espectro, algum lugar entre o que estamos agora e as finais. Então, estamos avaliando ideias. Ter jogadores atuando por instituições de caridade, capitães escolhendo times, talvez não apenas Leste contra Oeste. Há ótimas ideias por aí — destacou.

Silver pediu até mesmo a ajuda dos fãs para receber novas ideias de formato:

— Para nossos fãs no Twitter e Facebook, mandem ideias. Estamos abertos a novas ideias. Vamos fazer mudanças. Não posso prometer que vai ser melhor, mas vai ser diferente.

O All-Star Game da NBA é disputado desde 1951. Atualmente, é feito um fim de semana das estrelas, com outros eventos de menor porte além do jogo principal.

*ZHESPORTES