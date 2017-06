Neymar tem dia de fã com astros da NBA em segundo jogo das finais

Encontro de craques

Além de reunir estrelas dentro da quadra, o segundo jogo das finais da NBA também contou com dois craques na plateia. Neymar e Lewis Hamilton estiveram na Oracle Arena e viram o Golden State Warriors vencer o Cleveland Cavaliers por 132 a 113. O brasileiro ficou surpreso com o desempenho dos jogadores e compartilhou vídeos no Instagram tietando Stephen Curry, do Warriors, e LeBron James, do Cavaliers.

Hey bro ... whatsss uppp ? @money23green Uma publicação compartilhada por Nj ¿¿¿¿ ¿¿ neymarjr (@neymarjr) em Jun 5, 2017 às 12:02 PDT

With my bro @lewishamilton Uma publicação compartilhada por Nj ¿¿¿¿ ¿¿ neymarjr (@neymarjr) em Jun 4, 2017 às 8:15 PDT

@neymarjr gifts Kevin Durant & @money23green with @fcbarcelona jerseys following Game 2 of the #NBAFinals! Uma publicação compartilhada por NBA (@nba) em Jun 5, 2017 às 3:40 PDT

Kevin Durant & @neymarjr following tonight's @warriors victory! #NBAFinals Uma publicação compartilhada por NBA (@nba) em Jun 4, 2017 às 8:47 PDT